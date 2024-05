A korábbi híresztelések igaznak bizonyultak, a héten hivatalossá vált, hogy a Red Bullnál 2006 óta dolgozó sztártervező, Adrian Newey nem tölti ki 2025 végéig szóló szerződését, már 2024 végén távozik az energiaital-gyártó csapatától. A jövőjéről egyelőre nem tudni biztosat, persze spekulációk bőven vannak.

Akárhogy is, sokak szerint nagy csapás a korábban a Williamsszel és a McLarennel is bajnoki címekig jutó szakember kiszállása, akár olyan nagy veszteség is lehet, hogy a háromszoros világbajnok Max Verstappent is távozásra, átigazolásra késztetheti.

A Forma-1-es Miami Nagydíj csütörtöki sajtónapján természetesen Newey-t illető kérdéseket is kapott a holland.

„Úgy gondolom, hogy a sajtó képviselői sok mindent költenek mostanában, mert valójában nem ismerik a csapaton belüli szerepek leosztását. Nem tagadom, hogy jobban örültem volna, ha marad, egyszerűen a személyisége és a tudása miatt, na és persze azért, is, mert most így más csapatnak nyújthat sokat. De ha valaki távozni akar, akkor távozzon. Én is ezt üzentem neki: ha úgy gondolod, hogy ez a jó döntés számodra és a családod számára, akkor meg kell lépned!” – magyarázta.

„Ezzel együtt ugyanakkor meggyőződésem, hogy a Red Bull műszaki stábja Adrianen túl is nagyon-nagyon erős, ezt bizonyították is az elmúlt években az autó versenyképességével. Kívülről nagyon drámainak tűnhet a helyzet, de annak, aki ismeri a belső viszonyokat, messze nem olyan drasztikus” – emelte ki.

Hivatalos megerősítés még nincs, de nyílt titok, hogy Newey megüresedő technikai igazgatói posztjára a Red Bull a műszaki munkát évek óta napi szinten irányító Pierre Wache-t szemelte ki.

Verstappen esetleges távozása egyébként a szezon kezdete – a csapatfőnök Christian Horner botrányának kirobbanása – óta téma. Az annak idején a holland tini igazolásáról lemaradó, Lewis Hamiltont 2024 végén elveszítő Toto Wolff pedig komolyan igyekszik is megszerezni őt – a nyilatkozataiban minden hangnemet, fordulatot bevetett már, a napokban pedig felröppent, hogy akár évi 150 millió eurós fizetést is kínálna a Mercedes az átszerződésért.

Verstappen az állítólagos – csillagászati összegű – ajánlatról is beszélt Miamiban – Wolff nem örülhet az elhangzottaknak.

„Jelenleg a Red Bullnál van a jövőm. És ha még úgy is lenne, hogy tényleg 150 milliót kapnék, akkor sem a pénz döntene arról, hogy esetleg máshova szerződjek” – szögezte le, majd újságírói kérdésre egészen eszement összegre is nemet mondott.

„250 millió sem lenne elég [az átcsábításomhoz], mert a mostani fizetésemmel is elégedett vagyok, a fő szempont pedig a teljesítmény. Tudom, hogy elég morcos lennék, ha az 5-6. helyért kellene küzdenem – a lényeg az eredmény, mindenki tudja ezt, Toto is” – szúrt oda a Mercedesnek az elmúlt időszak hanyatlására utalva.

Verstappen persze bolond is lenne most elhagyni a Red Bullt, a 2024-es címet inkább csak elveszíteni tudja, sőt, 2025-re is ő a toronymagas esélyes – az új motorformulát és autós szabályokat hozó 2026 persze más kérdés. A Mercedes például már bizonyította, hogy képes új erőforrást fejleszteni, a Red Bull viszont most először próbálkozik ezzel házon belül, ráadásul a pletykák szerint egyelőre nem halad jól a dolog.

„Mindig érdemes bizakodni, a legjobbakat remélni, én pedig egyelőre maradni akarok, mert hiszek a projektben, tudom, kik dolgoznak rajta” – mondta a felvetésre.

„Persze a sportban – ahogy az életben is – sosem lehet tudni, mi lesz. Ki tudja előre, melyik csapat lesz versenyképes 2026-ban? De most nem igazán foglalkozom ezzel, idén is van elég dolog a teljesítmény kapcsán, jól akarok szerepelni, ahogy a jövő évben is, hiszen a következő szezonnak is jó esélyekkel futunk neki. Ilyen tekintetben 2026 még nagyon messze van.”