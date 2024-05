Pontot tett a találgatások végére a Red Bull, és szerdán hivatalosan is megerősítette a hírt, miszerint Adrian Newey távozik a hatszoros konstruktőri világbajnok alakulattól. Nem is tölti ki a 2025 végéig érvényes szerződését a csapatnál, már a következő év első negyedében távozik műszaki igazgatói pozíciójából.

A Red Bull lényegre törő közleménye szerint Newey visszalép a Forma-1-es tervezési feladataitól, a továbbiakban az energiaitalosok hiperautója, az RB17 fejlesztésének utolsó simításaira összpontosít, és annak befejezéséig a projekten dolgozik majd.

BREAKING: Red Bull confirm Adrian Newey will leave the team in early 2025#F1 pic.twitter.com/x0IEZfzYNg — Formula 1 (@F1) May 1, 2024

„Szeretnénk megköszönni Adriannak az eddigi közös munkánk során elérhet eredményeinket” – tették hozzá. Kiemelték, hogy a széles körben is elismert szakember nagyban hozzájárult a csapat hét egyéni és hat konstruktőri világbajnoki címe mellett annak eddigi 118 győzelméhez és 101 rajtelsőségéhez is.

Newey: Most érkezett el a megfelelő pillanat

Nem sokkal azután, hogy megérkezett a bejelentés Newey távozásáról, a Red Bull oldalán megjelent egy kibővített kommüniké is ezzel kapcsolatban. „Gyerekkorom óta gyors autókat akartam tervezni. Az volt az álmom, hogy mérnök legyek a Forma-1-ben, és szerencsém volt, így valóra válthattam ezt az álmomat” – nyilatkozta Newey. „Majdnem két évtizeden át abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy kulcsszerepet játszhattam abban, ahogy a Red Bull feltörekvő újoncból többszörös bajnokká fejlődött.”

„Úgy érzem, most érkezett el a megfelelő pillanat arra, hogy átadjam másoknak a stafétát, új kihívásokat keresve magamnak. Még előttünk állnak az RB17 fejlesztésének utolsó fázisai, így a csapatnál töltött időm hátralevő részében erre fogok koncentrálni.”

Azt egyelőre nem jelentették be, hol folytatja a pályafutását Adrian Newey. Forma-1-es körökben, folyamatosak a találgatások, amennyiben maradna a sportban, melyik csapathoz igazolhat. Lehetséges opcióként felmerült az Aston Martin és a Mercedes is, jól értesült források szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a Ferrarinál köt ki. Newey jövőjét illetően az is tisztázatlan kérdés, hogy – ha nem megy nyugdíjba – mikor állhat munkába a következő csapatnál: ha hihetünk az elmúlt napok híreinek, az sem kizárt, hogy ez még évek kérdése.