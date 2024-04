Ugyan a zsinórban negyedik világbajnoki címe felé haladó Max Verstappen papíron 2028-ig a Red Bullé, a 2024-es, őrült pilótapiaci helyzet elképesztő lehetőségekkel kecsegtet, vadabbnál vadabb pletykák kapnak szárnyra.

A Mercedes annak idején lemaradt Verstappen megszerzéséről, mert bár ők is kiszemelték, F1-es ülést csak a Red Bull tudott biztosítani a tizenéves ígéretnek a Toro Rossónál, ám Toto Wolff azóta sem tette túl magát ezen.

Miután kiderült, hogy a hétszeres bajnok Lewis Hamilton eredeti, 2025-ig szóló szerződését felbontva már a jövő évre a Ferrarihoz megy, Wolff számos nyilatkozatban spekulált, magyarázott, már-már könyörgött Verstappen megszerzése kapcsán, méghozzá jó okkal.

Kevesen vitatják, hogy a holland versenyző jelenleg a mezőny kimagaslóan legjobbja, ráadásul a Red Bullnál a színfalak mögött zajló hatalmi harcok kapcsán felmerült a korábbi távozásának lehetősége is. Sokan készpénzként kezelik, hogy Verstappen szerződésében létezik egy kitétel, miszerint az energiaital-gyártó motorportfőnökeként dolgozó Helmut Marko távozása esetén (akit a pár éve elhunyt barátja, Niki Lauda pótlásaként szintén fogadna a Mercedes) a holland is szabad prédává válna, márpedig az osztrák matuzsálem maradása jócskán megkérdőjeleződött az utóbbi időben – hogy a sztártervező Adrian Newey kiszállási szándékáról ne is beszéljünk.

Ezekre építhet a Mercedes, még pontosabban Toto Wolff, aki egyes találgatások szerint a hétvégi Miami Nagydíjon rendes tárgyalásba is fog Verstappennel, akinek az osztrák OE24 értesülése szerint az F1-ben eddig nem látott, de még a sport terén általában is észbontó összegű, évi(!) 150 millió eurós (58,6 milliárd Ft) fizetést ajánlana – ez bőven kétszerese lehet a címvédő jelenlegi Red Bull-os éves fizetésének, ahogy kétszeresen felülmúlhatja azt is, amennyit Hamilton kaszál majd a Ferrarinál (ez állítólag 80 millió évente).

Még egyszer: észbontó rekordösszegről beszélünk, melyet érdemes komoly fenntartásokkal kezelni, ugyanakkor van bizonyos ráció az egészben: a Mercedes jelentős részben Hamiltonnak köszönheti, hogy a csapat tőzsdei értéke 2023-ban 3,8 milliárd USA-dollárt (1,4 ezermilliárd Ft) tett ki – Wolff egyharmados tulajdonosként épp emiatt dollármilliárdos –, ám a szupersztár Hamilton átigazolásának híre már idén tavasszal bő 10%-kal, nagyjából 7 milliárd dollárra nőtt, azaz az angol végső távozása minden bizonnyal komoly csökkenést jelent majd a Mercedes oldalán.

…hacsak nem sikerül egy ugyanolyan kaliberű nevet, azaz Verstappent szerződtetni, és itt érnek össze a dolgok. Más kérdés, hogy a holland minden bizonnyal 2025-ben is a neki addigra ötödik bajnoki cím fő esélyese lehet a Red Bull-lal, míg a 2026-os szabályváltozások kapcsán jelenlegi csapata és a Mercedes kilátásai is homályosak.

Verstappen (rekordösszegű) szerződtetése ellen szól, hogy a Mercedes elképesztően bízik saját nevelésű, idén a Forma-2-ben szereplő, de máris F1-es szuperlicencre jogosító eredményekkel rendelkező 17 éves neveltjében, Kimi Antonelliben, akit amolyan Verstappen-pótlékként talán már a jövő évben Hamilton helyére ültethetnének, sokkal olcsóbban. (Főleg, ha miután augusztus végén a 18. életévét betöltve a szezon utolsó harmadában Logan Sargeant helyén belerázódhat az F1-be a Williamsnél.)