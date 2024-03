Lewis Hamilton év végén távozik a Mercedestől, azonban az még továbbra is nyitott kérdés, ki érkezik a helyére. Esélyes a Ferraritól távozó Carlos Sainz, Fernando Alonsót sem lehet elvetni, de saját pilótaneveldéjük ígéretesnek tűnő tehetsége, Andrea Kimi Antonelli neve is felmerült már korábban.

A Red Bull botránya azonban Max Verstappent is destabilizálta, és jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy Toto Wolff őt ültetné be George Russell mellé. A csapatfőnök Ausztráliában ki is mondta, hogy a holland az első számú kiszemeltjük. „Igen. Látjuk, hogyan teljesít, de nem szeretném leírni a többieket” – tette gyorsan hozzá.

„Ez egy olyasfajta kapcsolat, melynek valamikor össze kell jönnie, de még nem tudjuk, mikor”– jelentette ki Wolff.

A Mercedes 2014-ben, tehát a Forma-1-es pályafutás megkezdése előtt is kopogtatott már Verstappennél. A holland azonban a Red Bullt választotta, ugyanis ők garantálni tudták a Toro Rossónál a vezetési lehetőséget 2015-re.

Mindennel együtt azonban kérdéses, lesz-e bármi a Verstappen-átigazolásból. Egy dolog biztos, nem mostanában derül ki Hamilton utódjának kiléte. „Ez nem a következő hetekben vagy hónapokban történik meg, tovább szeretném figyelni a piacot” – mondta Wolff Melbourne-ben. Megszólalásában azonban arra utalt, hogy a bejelentés még a nyári szünet előtt megtörténhet – írja a Racingnews365.