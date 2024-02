Mint arról korábban a Vezess is beszámolt, Lewis Hamilton – a kilépési záradékával élve – az év végén elhagyja a Mercedes csapatát, és 2025-től a Ferrari színeiben fog versenyezni.

Hivatalosan csak annyit kommunikáltak a hétszeres világbajnok új szerződéséről, hogy több évre szól, ám a Formu1a.uno tudomása szerint két évre írt alá a Ferrarihoz a brit, sőt, opciós joga van a 2027-es hosszabbításra is. Az olasz portál azt is kiderítette, hogy Hamilton mesébe illő, évi 100 millió dolláros, átszámítva mintegy 35,5 milliárd forintos fizetést kaphat a maranellói gárdától.

A különböző szponzori megállapodásokkal és bónuszokkal felduzzasztott összeget ugyanakkor érdemes fenntartásokkal kezelni. Annyira, hogy a Formula.hu úgy értesült, Hamilton nagyjából „csak” 80 millió dollárt kereshet évente, de a 28,5 milliárd forintnak megfelelő gázsi sem hangzik kevésnek.

Eddig minden jel arra utal, hogy a Ferrari hajlandó volt mélyen a zsebébe nyúlni, hogy hosszabb távon bebiztosítsa magának Hamiltont, valamint Charles Leclerc-t. Már megírtuk, hogy a monacói versenyző esetében is röpködnek a dollártízmilliókat, miután hosszabbított a csapattal: ha még 2029-ben is a Ferrarinál lesz, akár 50 millió dollárt is zsebre vághat.