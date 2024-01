Csütörtökön erősítették meg, hogy szerződést hosszabbított Charles Leclerc-rel a Ferrari, a monacói így a 2024-es szezon után is a csapat kötelékében marad.

A bejelentésből sok minden nem derült ki az új megállapodás részleteiről, a Gazzetta dello Sport azonban megtudta, hogy

Leclerc további öt évre, azaz 2029 végéig írt alá a Ferrarihoz.

Ha a 26 éves versenyző kitölti az új szerződését, miközben a következő években is legalább 22 versenyt fognak rendezni, átadhatja a múltnak Michael Schumacher rekordját. A hétszeres világbajnok 1996 és 2006 között 180 versenyen át erősítette a Ferrarit, amivel a márka valaha volt legtöbbet foglalkoztatott pilótájának számít. Az előző idénnyel bezárólag 103 futamon indult az olasz gárda színeiben az annál 2019 óta versenyző Leclerc, így ez a szám bőven meghaladhatja a 200-at is.

Pilótarangsor – a legtöbb futam a Ferrari színeiben Futamok száma Győzelmek száma Pole-pozíciók száma Leggyorsabb körök száma Dobogók száma 1. Michael Schumacher 180 72 58 53 116 2. Kimi Räikkönen 151 10 7 23 52 3. Felipe Massa 139 11 15 14 36 4. Sebastian Vettel 118 14 12 14 55 5. Charles Leclerc 103 5 23 7 30 6. Rubens Barrichello 102 9 11 15 55 7. Fernando Alonso 96 11 4 8 44 = Gerhard Berger 96 5 7 9 24 …13. Carlos Sainz 65 2 5 2 16

Ugyanakkor az is benne van a pakliban, hogy Leclerc mégsem tart ki az évtized végéig a Ferrari mellett. Állítólag az új szerződésben szerepel egy kilépési záradék is, aminek értelmében 2027 után szabadon távozhat, ha a Ferrari nem ad neki olyan autót, amivel harcolhat a világbajnoki címért – ugyanígy a csapat is elállhat a folytatástól, ha Leclerc nem nyújt megfelelő teljesítményt.

Ellenben, ha marad, a – becslések szerint – jelenleg évi 25 millió eurós, átszámítva csaknem 9,7 milliárd forintos fizetése a duplájára, 50 millió euróra emelkedhet, mire kifut a szerződése.