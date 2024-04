A Red Bull motorpartnere, a Honda 2020 őszén jelentette be, hogy lezárja a 2015-ben indult, a McLarennel katasztrofálisan alakult, majd 2019-től a Red Bull-csapatok partnereként jóval eredményesebben folytatott Forma-1-es motorprogramját.

Bár a japán gyártó a 2021-es sikerek után meggondolta magát, a Red Bull addigra – a Honda műszaki alapjaira és know-how-jára alapozva – Red Bull Powertrains (RBPT) néven saját motorüzemet alapított Milton Keynes-ben. Egyelőre a Hondával együttműködve dolgoznak ott, ám 2026-tól az új partnerként belépő Ford emblémáival ellátott erőforrások kerülnek majd ki a gyárból.

Az RBPT-nél gőzerővel folyik az új, két év múlva érkező motorformula fejlesztése, már a tesztpados munkánál járnak, állítja a főnök, Christian Horner.

„Bevállalós fejlesztési programot viszünk az új partnerünkkel, de a stáb fel is nőtt a feladathoz. Az infrastruktúra mind a fejlesztési, mind a tesztfeladatok tekintetében kész, megvannak a gyártó-, az összeszerelő létesítményeink, a tesztpadjaink. Persze a motorfejlesztés szempontjából két év nem sok idő, meredek emelkedő áll előttünk, de ott tartunk, ahol tartanunk kell” – idézte a Motorsport.com a szakembert, aki hozzátette, hogy a többiek becsült haladásához képest is jól állhatnak az RBPT-nél.

„Sorra hozzuk a magunk elé kitűzött célokat, persze nem könnyű megmondani, a riválisokhoz képest hol tartunk. De nagyon komoly munka zajlik a színfalak mögött, hiszen 2026 kapcsán igazi versenyfutás ez az óra ellen.”

A szezon kezdete óta a csapat háromszoros bajnoka, Max Verstappen maradása is megkérdőjeleződött, de elsősorban Horner munkahelyi zaklatási botránya, valamint az energiaital-gyártó vezetésében zajló hatalmi harc miatt, a holland azt mondja, a motorprogram nem aggasztja:

„Ha mindennel kapcsolatban találgatnom kéne, akkor már amiatt is aggódhatnék, hogy megérem-e a holnapot, nemde? Szóval a motorprogram miatt nem izgulok. Nyilván Christianon és az ottani dolgozókon keresztül képben vagyok, de mindenki teljes gőzzel dolgozik is, emiatt nincs ok a pánikra. 2026 még arrébb van.”

„Tisztában vagyunk vele, hogy nagy feladat ez, de nem is vesszük félvállról, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem lesz könnyű a többi, komoly háttérrel rendelkező motorgyártót lenyomni. De sok kiváló szakemberünk dolgozik a projekten, izgatottan várjuk az eredményeket. Választ majd az idő ad arra, hol is állunk” – magyarázta.