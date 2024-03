Meleg helyzetbe került több fronton is a Red Bull a csapatfőnökhöz köthető botránnyal. Az egyik ilyen a Forddal, a 2026-ban érkező motorpartnerrel ápolt kapcsolat volt, mely még nem is szökkent szárba igazán, mégis veszélybe került. Az amerikai márka Christian Horner ügyének napvilágra kerülése után közleményben tudatta a világgal, mihamarabbi megoldást vár az energiaitalosokról.

A válasz azóta megérkezett, de nem éppen megnyugtató formában, hiszen látjuk, hogy Horner tisztázása óta is ez a téma uralja az F1-es közbeszédet. Természetesen rögtön felmerült, mit szól ehhez az amerikai fél: lehet, hogy be sem szállnak a Red Bull mellé, ha rájuk ég ez az ügy? A bizonytalanságot csak tovább fokozta a Ford elnémulása is, nem szólaltak meg a témában.

A Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj hétvégéjén azonban változott a helyzet. A Ford nem szavakkal, hanem tettekkel jelezte, továbbra is a Red Bull mellett állnak. A két márka ugyanis megkezdte az együttműködést, mégpedig a női versenyzőket felvonultató F1 Academy dzsiddai versenyén, ahol az energiaitalosok által pártfogolt versenyzőhölgy, Emely de Heus autóján óriási méretben megjelent a kék ovál. Jelen esetben a Ford nem a versenyző, hanem a támogató csapat mellé szállt be.