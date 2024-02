Új főnökkel – a kezdetektől 2023 végéig szolgált Franz Tost helyett Laurent Mekiesszel –, új néven folytatja 2024-ben a Red Bull kisebbik, olasz központú csapata, az immár Visa Cash App RB névre hallgató faenzai alakulat.

Az annak idején Toro Rossóként indult, majd az elmúlt négy évben AlphaTauri néven működött istálló az idei évre rettentően szponzoros nevet kapott, ám az ezt aláhúzó feliratok mellett már-már retrós festéssel debütált: a metálkékkel, pirossal és krómmal színei nagyon emlékeztetnek a 2019-es Toro Rossóéra.

introducing the VCARB 01. we didn’t skip out on the colour with this one 🔥 pic.twitter.com/QlWlHNhxOG

— Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) February 9, 2024