Az amerikai Haas után a mezőnyből másodikként a Williams is leleplezte 2024-es Forma-1-es autóját.

Az évek óta tartó mezőny végi vergődés után az elmúlt két szezonban, de főleg tavaly előrébb lépő patinás alakulat tulajdonképpen – ahogy a Haas is – csak az új festést mutatta meg, így egyelőre azt láthatjuk, hogyan is festenek majd a 2023-ban remeklő Alexander Albon és az idén második F1-es idényét kezdő Logan Sargeant autója, az FW46-oson a színek és a szponzorok.

A Williams tavaly – nagyrészt Albon erőfeszítéseinek köszönhetően – a konstruktőri bajnokság 7. helyén zárt. A thai–brit pilótával, valamint a 2023-ra a Mercedestől érkezett új csapatfőnökkel, James Vowlesszal szeretnék is folytatni a fejlődést.

A grove-i alakulat immár egy évtizede a Mercedes erőforrásait használja, nemrég pedig szerződést is hosszabbítottak a német márkával.

History made. History in the making. Introducing the FW46 livery 💙 pic.twitter.com/hH1SPF3RPY — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 5, 2024

„A tavalyi, nagyon pozitív év után reméljük, hogy 2024-ben is tovább tudunk fejlődni, a kemény munkával tovább javíthatjuk a teljesítményünket. Sokat kértünk a csapattól, a gyártól, az autó filozófiáján is változtattunk egy kicsit, szóval kíváncsian várom, hogy sikerül-e a korábbi vonásain javítani. Emiatt a vezetési stílusunkon is változtatnunk kell, de bízom benne, hogy jó irányba változik majd az autó” – magyarázta Albon.

A szponzori feliratok közül az oldaldobozon megjelent Komatsu nagy derültséget keltett internetszerte, hiszen a nehéz munkagépeket gyártó japán multi neve egyezik a Haasnál frissen kinevezett új csapatfőnökéével (Komacu Ajao, nemzetközi változatban Ayao Komatsu), az amerikai alakulat az X-en le is csapta a magas labdát, álnaivan rákérdeztek a dologra.

Hétfőn este az Alpine-nal, szerdán az Alfa Romeóból Stake F1 Teammé vált csapattal folytatódik a sor, míg a többiek a jövő héten mutatják meg idei modelljeiket (szponzoraikat)