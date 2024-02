Szerdán, enstone-i bázisán tartotta idei autója bemutatóját az Alpine, ami véletlenül pont egybeesett egyik francia pilótája, Pierre Gasly 28. születésnapjával. A csapat másik francia versenyzője az idén is Esteban Ocon lesz. Az Alpine negyedikként mutatta be idei autóját, ami azt illeti, láttunk már izgalmasabb festést is – a tavalyinál sokkal több a nyers karbon- és festetlen felület.

A képre kattintva galéria nyílik!

A normál festésű autót 16, a névadó szponzor BWT tiszteletére több rózsaszínt tartalmazó változatot nyolc futamon használják idén – de hogy tulajdonképpen melyik melyik, azt nem is olyan könnyű megállapítani…

Az új, az Alpine szerint „agresszív”, több ponton áttervezett autót korábban már be is indították:

Fired up and almost ready to go. A524 is launching very soon 🔜 pic.twitter.com/PJY1uXCeFk