Tavaly még Alfa Romeónak hívták a csapatot, amelyet az idei szezonra átneveztek Stake F1 Teamre, az autóját viszont Kick Saubernek hívják – és ezzel még nem is ért véget a furcsaságok sora. Mert nem minden országban hívják majd így a csapatot: a Stake egy online kaszinó, emiatt ahol a törvények tiltják a szerencsejáték-hirdetéseket, F1 Team Kickre keresztelik át a Saubert.

Mert ez amúgy valójában még mindig a Sauber, ennek megfelelően az autó kódjele is a régi hagyományokat követi a C kezdőbetűvel, amely mögött ezúttal a 44-es szám áll. Ez is csak egy átmeneti helyzet, mert a tervek szerint a csapat 2025-től az Audi gyári alakulata lesz, addig meg fél lábon is ki lehet bírni ezzel a zavaros helyzettel.

A csapat felállásában nem lesz változás, zsinórban a harmadik szezont kezdik a Valtteri Bottas, Csou Kuan-jü párossal, a cél csakis a tavalyi konstruktőri kilencedik helyről való előrelépés lehet. A McLarentől tavaly érkezett technikai igazgató James Key szerint a C44-es lényegében egy „teljesen új autó”, szerinte a változások közül néhány szemmel os látható. Teljesen újak az első felfüggesztések, illetve számos aerodinamikai módosítás is történt.

És teljesen új a festés is, amelynél jobbat talán nehéz lesz majd jobbat mutatni idén…