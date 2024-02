A belga-holland tehetség még 17 évesen, minden idők legfiatalabb Forma-1-es versenyzőjeként mutatkozott be a sportágban 2015-ben. A Toro Rossónál eltöltött első idény után már második szezonjában átemelték a Red Bull Racinghez, ahol rögtön az első futamát megnyerte a barcelonai Spanyol Nagydíjon.

Jos Verstappen egykori F1-pilóta fia azóta sokszorosan túlszárnyalta édesapját, húszas évei közepére a sportág legeredményesebb versenyzői közé emelkedett, és bár 2021-es, első, az abu-dzabi szezonzárón elért bajnoki győzelme örökre csillagozott marad a versenyigazgató Michael Masi szakmaiatlan rögtönzése miatt, az azóta eltelt időben elképesztő dominanciával versenyzett.

A háromszoros világbajnok 2023 végéig a 185 futamából 54-et nyert meg, összesen 98-on állt a dobogón, gyanítható, hogy a Red Bull volánjánál a következő években is dominál, de legalábbis végig az élmezőny tagja lesz.

Nemzetiség: holland

Születési év: 1997

Rajtszám: 1

Csapatai: Toro Rosso, Red Bull Racing

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: 3 (2021, 2022, 2023)

Futamgyőzelmek: 54

Összes dobogós helyezés: 98

2023-as eredménye: 1. (575 pont)

A csapatok vagy a versenynaptár érdekel? A 2024-es Forma-1-es idény menetrendjéről ebben a cikkben, a részt vevő csapatokról ide kattintva olvashatsz!

A mexikói versenyző 2011-ben a Ferrari neveltjeként kapott F1-es bemutatkozási lehetőséget az olaszok motorpartnerénél, a Saubernél, ahol rögtön az első versenyén pontszerző helyen zárt – igaz, utólag műszaki szabálytalanság miatt kizárták. A svájci alakulatnál két szezon alatt jó néhányszor villant, két dobogós helyezést is szerzett, így 2013-ra Lewis Hamilton utódjaként a McLarenhez hívták.

Az épp akkor lejtőre került wokingi alakulatnál nem mentek jól a dolgai, elbocsátották, ám a Force Indiánál láttak benne potenciált, amit az évek során sokszorosan meg is hálált: a kismillió pont mellett hét dobogós helyezést – köztük egy hihetetlen futamgyőzelmet – is szerzett, ám mivel az addigra Lawrence Stroll beszállásával Racing Pointtá átkeresztelt csapathoz a kanadai milliárdos saját fia, Lance mellé Sebastian Vettelt szerződtette, 2020 végén mennie kellett.

Perez a Red Bullnál kapott újabb remek lehetőséget, mellyel felemásan élt az elmúlt 3 szezonban: futamokat is nyert az energiaital-gyártó csapatának, ám formája nagyon hullámzó volt Verstappen mellett. Szerződése az idei év végén fut ki.

Nemzetiség: mexikói

Születési év: 1990

Rajtszám: 11

Csapatai: Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull Racing

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 6

Összes dobogós helyezés: 35

2023-as eredménye: 2. (285 pont)

A Forma-1 történetének statisztikailag legeredményesebb pilótája a McLaren neveltjeként – valamint friss GP2-bajnokkként – 2007-ben mutatkozott be a Forma-1-ben, ahol már újoncévében, az akkor címvédő Fernando Alonso csapattársaként is az utolsó pillanatig versenyben volt a bajnoki címért, melyről végül egyetlen ponttal maradt le a ferraris Kimi Räikkönen mögött.

Hamilton 2008-ban már be is húzta a címet – igaz, akkor is mindössze egyetlen pont előnnyel –, majd egészen 2012-ig az élmezőny állandó szereplője volt a wokingi csapatnál.

Meglepetésre 2013-ra – Niki Lauda unszolására – a Mercedeshez szerződött a végleg visszavonult Michael Schumacher utódjaként, ahol 2014-től elképesztő sikerszériát indított – 2016 kivételével – minden bajnoki címet bezsebelt 2020-ig.

’21-ben keserű csalódás lehetett számára a botrányos szezonzáró, a két küszködős, győzelem nélküli szezon pedig megrendítette a bizalmát a Mercedesben, a 2024-es szezon előtt bejelentették, hogy 2025-ben a Ferrarinál folytatja a hétszeres világbajnok.

Az autóversenyzésen túl számos területen aktív: a popzene, a divattervezés, a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelem terén is aktív.

Nemzetiség: angol

Születési év: 1985

Rajtszám: 44

Csapatai: McLaren, Mercedes AMG F1

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Futamgyőzelmek: 103

Összes dobogós helyezés: 197

2023-as eredménye: 3. (234 pont)

A Mercedes neveltjeként 2019-ben, az előzőévi GP2-es bajnokként a motorpartner Williamsnél mutatkozott be a Forma-1-ben, ott eltöltött három szezonja során hősies küzdelmek során számtalanszor épp lemaradva a pontszerzésről.

A 2020-as Bahreini Nagydíjon a beteg Lewis Hamilton pótlásaként villogott – igaz, egy rossz kerékcsere miatt végül csak a 9. lett –, amivel középtávon be is biztosította az előléptetését: ’21-re Valtteri Bottas utódjaként Hamilton csapattársa lett.

Az angol versenyző azóta néha remek teljesítményeivel – ’21-ben ő hozott győzelmet a Mercinek –, máskor buta hibáival hívta fel magára a figyelmet, mindenesetre a német márka nagyban támaszkodik rá, főleg Hamilton közelgő távozásának tükrében.

Russellt 2025-ig köti a szerződése, azaz ’24-ben is ő terelgeti az egyik Mercedest.

Nemzetiség: angol

Születési év: 1998

Rajtszám: 63

Csapatai: Williams, Mercedes AMG F1

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 1

Összes dobogós helyezés: 11

2023-as eredménye: 8. (175 pont)

Egymás utáni GP3-as és Forma-2-es bajnokként, a Ferrari neveltjeként mutatkozott be az F1-ben 2018-ban az Alfa Romeo Saubernél. Rendhagyóan, mindössze egy teljes szezon után emelték be a Ferrarihoz 2019-ben, amikor négyszeres bajnok Sebastian Vettelt megverve, egyebek mellett két futamgyőzelmet – az egyiket a csapat otthonában, Monzában – szerezve igazolta a bizalmat.

A monacói versenyző azóta időmérős eredményeivel megmutatta (23 pole), hogy a mezőny egyik, ha nem a leggyorsabb pilótája, ám hibái, bizonytalanságai miatt továbbra is egy kicsit sötét ló. A Ferrari ugyanakkor bízik benne, 2024 elején egészen ’29-ig lekötötte.

Nemzetiség: monacói

Születési év: 1997

Rajtszám: 16

Csapatai: Alfa Romeo Sauber, Ferrari

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 5

Összes dobogós helyezés: 30

2023-as eredménye: 5. (206 pont)

A többszörös ralivilágbajnok és Dakar-győztes legenda fia Verstappennel együtt, 2015-ben mutatkozott be az F1-ben a Red Bull neveltjeként a Toro Rossónál. A hollanddal ellentétben – tisztességes eredményei ellenére – az energiaital-gyártónál nem kapott előrelépési lehetőséget, így 2017 utolsó futamain már a Renault színeiben szerepelt, és ugyanott folytatta ’18-ban is.

2019-re a McLarenhez igazolt, ahol a pontok számát tekintve ugyan megverte az újonc Lando Norrist, de nem váltotta meg a világot. 2021-re – amolyan megbízható második pilótának – a Ferrarihoz hívták, ahol szintén kicsit hullámzóan, de nem egyszer határozott, sőt agyas döntésekkel dobogós eredményeket, sőt, 2022-ben és ’23-ban egy-egy futamgyőzelmet is szerzett, tavaly csapattársa mögött mindössze 6 ponttal lemaradva végzett.

A fentiek ellenére a Ferrarinál nem hosszabbítottak vele, 2024-et még Maranellóban tölti ki, ám Hamilton érkezése miatt onnan távoznia kell, jövője egyelőre homályos – igaz, a pletykák szerint jó esélye van, hogy a 2026-ban beszálló Audi versenyzője legyen majd.

Nemzetiség: spanyol

Születési év: 1994

Rajtszám: 55

Csapatai: Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 2

Összes dobogós helyezés: 18

2023-as eredménye: 7. (200 pont)

A 2017-es Forma-3-as bajnok, 2018-as Forma-2-es bajnok a McLaren neveltjeként 2019-ben mutatkozott be az F1-ben. Az angol tehetség gyorsan bizonyította, hogy megérdemelte a helyét a rajtrácson, első évében a műszaki hibás kiesésektől eltekintve nagyjából pariban volt csapattársával, Sainzcal, és így folytatta ’21-ben is, amikor a szocsi Orosz Nagydíjon a leszakadó esőben okosabb gumiválasztással nyerhetett is volna.

2021-22-ben alaposan elverte a többszörös futamgyőztes, jóval tapasztaltabb csapattársát, Daniel Ricciardót, aki mögött ’21-ben, Monzában szintén épp csak lemaradt egy győzelemről –, 2023 második felében pedig Verstappen mögött messze a legeredményesebb versenyző volt.

Norris Nick Heidfelddel megosztva tartja a futamgyőzelem nélküli legtöbb dobogós helyezés (13) F1-es rekordját.

A továbbra is igen fiatal pilóta értékét a McLaren is ismeri, 2024 elején újabb többéves szerződést kötöttek vele.

Nemzetiség: angol

Születési év: 1999

Rajtszám: 4

Csapatai: McLaren

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 13

2023-as eredménye: 6. (205 pont)

Az ausztrál pilóta a Renault/Alpine neveltjeként járta végig az alsóbb kategóriákat, méghozzá igen eredményesen, hiszen 2020-ban Forma-3-as, 2021-ben Forma-2-es bajnok lett. 2022-re az Alpine tartalékosi állását kapta, ám a McLaren egy ügyes húzással elcsaklizta 2023-ra.

Az újonc a nehéz szezonkezdetet követően igen gyorsan elkapta a fonalat, időnként a jóval tapasztaltabb Norrist fenyegetve vagy megelőzve vezetett, Katarban sprintgyőzelmet is szerzett, Japánban és Katarban a nagydíjon is dobogóra állt.

A nagy ígéretet a McLaren egészen 2026-ig lekötötte.

Nemzetiség: ausztrál

Születési év: 2001

Rajtszám: 81

Csapatai: McLaren

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 2

2023-as eredménye: 9. (97 pont)

A 2023 végéig teljesített 377 futamával a Forma-1 történetének legtapasztaltabb pilótája. A spanyol 2001-ben mutatkozott be a Minardinál, majd egy tesztelői évet követően 2003-ban a Renault versenyzőjeként tért vissza, ahol már az az évi Magyar Nagydíjon meg is szerezte első futamgyőzelmét. A francia alakulatnál 2005-ben ő szakította meg Michael Schumacher öt éven át tartó ferraris diadalmenetét, az addigi legfiatalabb világbajnok lett, majd 2006-ban duplázni is tudott.

2007-re a McLarenhez szerződött, ám ott gyorsan megromlott a viszonya az újonc Hamiltonnal és a csapatvezetéssel, „bosszúként” aktív szerepet vállalt a wokingi csapatnak 100 millió dolláros bírságot hozó kémügy leleplezésében, így 2008-ra vissza is tért az akkor már nem olyan versenyképes Renault-hoz. Ott abban az évben futamot nyert a Crashgate néven elhíresült bundázásnak köszönhetően az első Szingapúri Nagydíjon (majd Japánban teljesen saját erőből), de 2009 végén elhagyta a folyamatosan elépülő alakulatot, hogy a Ferrari versenyzője legyen.

Rosszkor került az olasz csapathoz, bár hősiesen küzdött, a Red Bull domináns éveiben nem tudott bajnoki címet szerezni, így 2015-re visszatért a McLarenhez, ahol újabb, még komolyabb kudarcok várták a rossz kasztninak és a pocsék Honda-motornak köszönhetően.

A spanyol 2018-ban – az F1-gyel párhuzamosan – meglehetősen szép szerepléssel vett részt az Indianapolisi 500 mérföldes Indycar-versenyen, majd miután az év végén kiszállt az F1-ből a Toyotával két két Le Mans-győzelmet és két WEC-világbajnoki címet szerezett, ráadásul a Dakarba is belekóstolt.

2021-ben a Renault-ból Alpine-nál vált alakulatnál került vissza az F1-be, de viszonylag gyorsan kiábrándult, így 2023-ra az Aston Martinhoz szerződött a visszavonult Sebastian Vettel helyére. A veterán a szezon első harmadában remekelt, sorra hozta a dobogós helyezéseket, és bár az autó versenyképessége nyárra elpárolgott, így is a bajnokság 4. helyén zárt. Szerződése idén fut ki az Aston Martinnál.

Nemzetiség: spanyol

Születési év: 1981

Rajtszám: 14

Csapatai: Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine, Aston Martin

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: 2 (2005, 2006)

Futamgyőzelmek: 32

Összes dobogós helyezés: 106

2023-as eredménye: 4. (206 pont)

A kanadai pilótát édesapja személye Forma-1-es versenyzésre predesztinálta, a divatmágnás Ferrari-rajongó milliárdos, Lawrence Stroll pénzt nem kímélve tolta végig fiát az alsóbb kategóriákon, majd komoly – fizetett – tesztprogramot követően 2017-ben a Williamshez is befizette/bejuttatta.

Stroll újoncidényében az Azerbajdzsáni Nagydíjon egy 3. hellyel villantott, de az évek során sosem volt képes egyértelmű szintlépésre, egyenletes jó teljesítményre. Ennek ellenére 2019-től az apja által megvásárolt és előbb Racing Pointra, majd 2021-re Aston Martinra átkeresztelt csapatnál folytathatta, ahol azóta is hullámzóan szerepelt.

Nemzetiség: kanadai

Születési év: 1988

Rajtszám: 18

Csapatai: Williams, Racing Point, Aston Martin

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 3

2023-as eredménye: 10. (74 pont)

A francia versenyző a Red Bull neveltjeként, 2016 GP2-es bajnokaként került a Forma-1-be 2017 végén a Toro Rossóhoz, a Renault-hoz távozott Carlos Sainz utódjaként. Az újonc ígéretesen szerepelt az energiaital-gyártó kisebbik alakulatánál, így 2018-ban már a nagycsapatnál vezetett Daniel Ricciardo utódjaként.

A korán mély vízbe dobott Gasly Max Verstappen mellett küszködött, 2019 közepén vissza is küldték a Toro Rossóhoz, ahol újra magára talált, a 2020-as Olasz Nagydíjon futamot is nyert az akkor már AlphaTauri néven futó alakulattal.

A faenzai csapatot 2023-ra cserélte a „nagyon francia” Alpine-ra, ahol végig pariban volt jóval régebben ott vezető csapattársával, Esteban Oconnal, végül előtte is zárt a bajnokságban.

Nemzetiség: francia

Születési év: 1996

Rajtszám: 10

Csapatai: Toro Rosso, Red Bull Racing, AlphaTauri, Alpine

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 1

Összes dobogós helyezés: 4

2023-as eredménye: 11. (62 pont)

A francia tehetséget F1-es bemutatkozása előtt párhuzamosan támogatta a Renault és a Mercedes, végül az utóbbinak köszönhetően kapott bemutatkozási lehetőséget 2016-ban a motorpartner Manornál. A sereghajtó megszűnése után a Force Indiánál töltött el három szezont, ahol többször is összeütközésbe került csapattársával, Sergio Perezzel.

Miután az új tulajdonos fia, Lance Stroll onnan „kitúrta”, Ocon 2019-et a Mercedes tartalékosaként töltötte, majd 2020-ra a Renault-hoz került, azóta is az enstone-i alakulatnál vezet. A 2021-re Alpine-ra átkeresztelt csapattal az az évi Magyar Nagydíjon futamgyőzelmet szerzett, ám akkori csapattársával, Fernando Alonsóval, majd tavaly Gaslyval is voltak konfliktusai a pályán.

Nemzetiség: francia

Születési év: 1996

Rajtszám: 31

Csapatai: Manor, Force India/Racing Point, Renault/Alpine

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 1

Összes dobogós helyezés: 3

2023-as eredménye: 12. (58 pont)

A thai-brit pilóta még fiatal tiniként bekerült a Red Bull utánpótlásprogramjába, ám nem sokkal később ejtették is, és csak akkor jutott eszükbe újra, amikor 2018-ra pilótaszűkébe kerültek a Forma-1-ben. Az előző évi Forma-2-es harmadik 2019-ben George Russell-lel és Lando Norrisszal együtt mutatkozott be az F1-ben, természetesen a Toro Rossónál.

A faenzai csapatnál csak fél idényt töltött, ugyanis ő kapta a küszködő Pierre Gasly ülését. Francia elődjéhez hasonlóan ő sem felelt meg az elvárásoknak, ’21 tesztpilótának fokozták le.

2022-ben a Williamsnél kapott újra versenyzési lehetőséget, amit busásan meg is hálált, 2023-ban gyakorlatilag egyedül húzta fel az alakulatot a konstruktőri bajnokság 7. helyére.

Nemzetiség: thai-brit

Születési év: 1996

Rajtszám: 23

Csapatai: Toro Rosso, Red Bull Racing, Williams

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2023-as eredménye: 13. (27 pont)

Ugyan a megelőző évben csak a 4. lett a Forma-2-ben, 2023-ra F1-es versenyülést kapott a Williamsnél Logan Sargeant. Az újonc lassú is volt, sokat is hibázott, potenciális jó eredményeket is elszórt, csapattársával szemben mindössze egyetlen pontot szerzett, de a csapatvezetés szemében mutatott annyit, hogy 2024-re is maradhasson.

Nemzetiség: amerikai

Születési év: 2000

Rajtszám: 2

Csapatai: Williams

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2023-as eredménye: 21. (1 pont)

A Honda és Red Bull által is támogatott japán ifjonc 2020-ban a 3. helyen zárta a Forma-2-es bajnokságot, amivel kiérdemelte az F1-es bemutatkozást. Bár három idény után is indulatos, érzelmileg, mentálisan labilis a volán mögött, az első két szezon hibái után 2023-ra sikerült magasabb szintre lépnie, egyenletesebb teljesítményt mutatnia – sőt néha kiemelkedően vezetnie –, annak ellenére is, hogy az AlphaTauri az év nagy részében a mezőny egyik legrosszabb autója volt.

A motorpartner Honda-támogatásnak és a jobb alternatívák hiányának köszönhetően 2024-re is megtartották az immár Visa Casha App RB néven futó faenzai csapatnál.

Nemzetiség: japán

Születési év: 20

Rajtszám: 22

Csapatai: AlphaTauri/Visa Cash App RB

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2023-as eredménye: 14. (17 pont)

Érdekes ívet írt le a Red Bull nagy ígéretének számító ausztrál pilóta karrierje. Ricciardo az energiaital-gyártó hátszelével a 2011-es szezon második felében kapott F1-es bemutatkozási lehetőséget a sereghajtó HRT-nél, 2012-től két évig pedig már a valódi utánpótláscsapatnál, a Toro Rossónál vezetett.

2014-re Sebastian Vettel csapattársa lett a Red Bull Racingnél, két futamot is nyert az évben, megverte a címvédő négyszeres világbajnokot. Ricciardo Danyil Kvjat, majd Max Verstappen mellett is jól teljesített, de 2018-ra elege lett a műszaki hibákból – és talán abból, hogy egyre inkább a hollandra koncentráltak –, így meglepetésre a Renault-hoz igazolt.

A francia csapatnál – annak ellenére, hogy bíztak benne, igyekeztek a kedvére tenni, ráadásul az eredmények is kezdtek jönni –, mindössze két szezont töltött, 2021-ben már a McLaren színeiben volt a rajtrácson. A wokingi alakulatnál nagyon nem tudott ráérezni az autóra, a fiatal Norris rendszeresen jobb volt nála, így a második évében – idő előtt – szerződést is bontottak vele.

Ricciardo a Red Bull kötelékébe tért vissza tesztpilótaként, majd 2023 második felében az AlphaTauriba ültették az elvárásokat nem hozó Nyck de Vries helyére. A veterán harmadik versenyhétvégéje kezdetén kezét törte, öt fordulót kihagyni kényszerült, így keveset mutatott, de így is megtartották 2024-re.

Nemzetiség: ausztrál

Születési év: 1989

Rajtszám: 3

Csapatai: HRT, Toro Rosso, Red Bull Racing, Renault, McLaren, AlphaTauri/Visa Cash App RB

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 8

Összes dobogós helyezés: 32

2023-as eredménye: 17. (6 pont)

A finn tehetség a „közvetlen előszoba” a GP2 átugrásával, a 2011-as GP3-as bajnokként mutatkozott be a Forma-1-ben a Williamsnél 2013-ban. Második évében már jöttek is az igazi sikerek, amikor az új motorformulának köszönhetően a grove-iak autójában dolgozó Mercedes-erőforrás brutálisan erős volt.

Miután 2016-os bajnoki sikerét követően Nico Rosberg váratlanul visszavonult, a Mercedes Bottast választotta utódként. A finn, bár néha elképesztően gyors volt, Lewis Hamilton mellett egyértelműen másodhegedűsként szerepelt, nem egyszer félreállították, de általában nem is tudta tartani a lépést az angollal, persze így is összegyűjtött 10 futamgyőzelmet és számos dobogós helyezést.

Miután George Russell kedvéért menesztették, 2022-re az Alfa Romeóhoz szerződött, ahol időnkénti, ritka villanások mellett nagyjából láthatatlanul körözgetett az elmúlt két szezonban. 2024-re is megtartották az immár Satje F1 Team néven futó svájci csapatnál.

Nemzetiség: finn

Születési év: 1989

Rajtszám: 77

Csapatai: Williams, Mercedes, Alfa Romeo Sauber/Stake F1 Team

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 10

Összes dobogós helyezés: 67

2023-as eredménye: 15. (10 pont)

A 2021-es Forma-2-es bajnokság 3. helyezettje 2022-ben mutatkozott be az F1 első rendes kínai versenyzőjeként az Alfa Romeónál. Csou az elmúlt két szezonban mutatott szereplése a leginkább a „tisztességes helytállás” kifejezéssel írható le, nem katasztrofális, de nem is mutatott különlegeset – nevéhez fűződik viszont a 2022-es idény egyik leglátványosabb balesete, amikor Silverstone-ban autója a feje tetjén szánkózott a célegyenes végéig, majd bezuhant a korlát mögé.

A kínai szponzoroknak köszönhetően hosszabbítottak vele, 2024-re is marad a már Stake F1 Teamre keresztelt csapatnál.

Nemzetiség: kínai

Születési év: 1999

Rajtszám: 24

Csapatai: Alfa Romeo Sauber/Stake F1 Team

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2023-as eredménye: 18. (6 pont)

Az egyszer már visszavonult veterán az A1 Grand Prix, a Forma-3-as Európa-bajnokság, a GP2 Asia és a fő GP2-es széria zsinórban való megnyerését követően 2010-ben mutatkozott be a Forma-1-ben.

Pályafutását a Williamsnél kezdte, majd 2012-től 2016-ig – egy 2013-as sauberes kitérővel – a Force Indiánál vezetett. Az akkora megbízható középmezőnybeli küzdő a Renault-hoz került, ott három idényt húzott le. 2020-ra kikerült a Forma-1-ből, tulajdonképpen visszavonult, ám koronavírusos megbetegedések miatt a Racing Point/Aston Martin két-két futamra visszahívta beugrónak ’20-ban és ’22-ben is.

2023-ra a Haas ajánlott neki állandó versenyzői munkát, ahol igyekezett mindent ki is hozni az egy körön gyors, a futamon garantáltan visszaeső autóból.

Hülkenbergé a Forma-1 egyik legkevésbé irigyelt rekordja: ő az a versenyző, aki a legtöbb futamot teljesítette – 2023 végéig szám szerint 203-at – dobogós helyezés nélkül. Ezt valamelyest ellensúlyozza, hogy 2015-ben, az F1-es versenyzés mellett a Porsche színeiben elindult a Le Mans-i 24 óráson, melyet pilótatársaival meg is nyert.

A német 2024-ben is a Haasnál vezet.

Nemzetiség: német

Születési év: 1987

Rajtszám: 27

Csapatai: Williams, Force India, Sauber, Racing Point/Aston Martin, Haas

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2023-as eredménye: 16. (9 pont)

A dán pilóta a McLaren neveltjeként lett a Formula Renault 3.5 bajnoka 2013-ban, a következő évben pedig már be is mutatkozhatott a Forma-1-ben. Méghozzá ragyogóan, ugyanis legelső versenyén felállhatott a dobogó második fokára Melbourne-ben.

Az idény további része már nem volt ilyen fényes, 2025-re pedig tartalékosnak fokozták le, majd kurtán-furcsán el is bocsátották. 2026-ra a Renault-nál kapott lehetőséget, ott is csak egy szezont maradt, hogy aztán 2017-ra a Haashoz igazoljon, ahol azóta is vezet – igaz, 2021-et kihagyta, de ’22-re visszahívták. Mindössze egyszer, 2028-ban végzett a top10-ben a bajnokságban (9.), az első dobogó mellett emlékezetes eredménye volt még, amikor a 2022-es, esős Sao Pauló-i kvalifikáción megszerezte a pole-t a sprintre.

Nemzetiség: dán

Születési év: 1992

Rajtszám: 20

Csapatai: McLaren, Renault, Haas

Eredményei 2023 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 1

2023-as eredménye: 19. (3 pont)