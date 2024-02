Korábbi csapatszponzorációk után 2005-re az energiaital-gyártó megvásárolta az előző években sehova sem jutó Jaguar-csapatot, hogy saját alakulattal szerepeljen a Forma-1-ben, az első pár év építkezése után 2009-ben szaladt meg a szekér, Sebastian Vettel és Mark Webber párosa hozni kezdte a győzelmeket, 2010-13 között az istálló és a német pilóta zsinórban mind a négy konstruktőri és egyéni bajnoki címet behúzta. Az új motorformula 2014-es bevezetésével veszített versenyképességéből a Red Bull, de mindvégig élcsapat maradt, 2021 óta pedig újabb sikerkorszakukat élik Max Verstappennel.

Az alakulatot a kezdetek óta Christian Horner vezeti, az autók tervezésében a műszaki zseni, Adrian Newey segít. A Red Bull Racing szűk két évtizedes történetében a feljebb említettek mellett vezetett például David Coulthard, Daniel Ricciardo, Danyiil Kvjat, Pierre Gasly és Alexander Albon is, 2024-ben a negyedik bajnoki címére hajtó Verstappen, valamint a mexikói Sergio Perez tekergeti a volánt.

Ha az elődöket – Tyrrell, BAR, Honda, Brawn GP – is nézzük, hosszú évtizedekre nyúlik vissza az alakulat története, amely mai formáját viszont csak 2010-ben nyerte el, akkor lett a Mercedes gyári alakulata. A három szezonra visszatérő Michael Schumacherrel és Nico Rosberggel indított építkezés 2014-től hozott elképesztő sikerszériát: a már elhunyt Niki Lauda, valamint a most is irányító Toto Wolff vezetése alatt zsinórban nyolc konstruktőri, valamint hét egyéni bajnoki címet húztak be – utóbbiakból Rosbergnek egy jutott, Lewis Hamiltonnak hat.

116 futamgyőzelmükhöz Valtteri Bottas is hozzájárult 10-zel, a finnt 2022-ben váltotta az angol George Russell, aki a 2013 óta megszakítás nélkül a Mercedesnél vezető Hamilton mellett versenyez.

A Forma-1 legrégebbi résztvevője, mely a világbajnokság 1950-es indulása óta folyamatosan versenyez. A maranellói alakulat az olaszok „nemzeti csapata”, mely Enzo Ferrari, majd mások vezetése alatt 242 futamgyőzelmet, 16 konstruktőri, valamint 15 egyéni világbajnoki címet szerzett.

Az évtizedek alatt olyan ászok vezették a vörös autókat, mint Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve, Alain Prost, Nigel Mansell, a velük 5 egyéni bajnoki címet szerző Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel – jelenleg Charles Leclerc és Carlos Sainz párosával versenyeznek.

Az F1 történetének második legrégebbi, egyben második legeredményesebb csapatát 1963-ban alapította az új-zélandi versenyző, Bruce McLaren. A brit alakulat első konstruktőri címéből az első 1974-ben érkezett, melyet további hét követett.

A McLaren 2023 végégig 183 futamgyőzelmet szerzett, 12 egyéni világbajnoki címet zsebelt be. Számtalan legenda vezetett náluk, többek között Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Gerhard Berger, Mika Häkkinen, David Coulthard, Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, saját neveltjükként náluk mutatkozott be a sportág legsikeresebb versenyzője, Lewis Hamilton, de megfordult náluk Fernando Alonso, Jenson Button, Daniel Ricciardo is. Jelenleg az angol Lando Norris és az ausztrál Oscar Piastri hajt az újabb sikerekért.

Az 1990-es évek elején Jordanként indult, majd volt egy-egy szezonra Midland, Spyker, hosszabb ideig Force India, végül a kanadai milliárdos Lawrence Stroll beszállásával előbb Racing Point, végül, 2021 óta Aston Martin a silverstone-i alakulat.

A brit sportkocsimárka neve alatt eddig mindössze három pilóta terelgette a zöld autók valamelyikét: a tulajdonos fia, Lance Stroll mellett az első két évben Sebastian Vettel, tavaly óta Fernando Alonso vezet. 2023-ban nagyot ugrott előre – hét dobogós helyezés, konstruktőri 5. hely –, 2024 nagy kérdése, folytatódik-e a fejlődés.

A Mercedeshez, az Aston Martinhoz hasonlóan számos áttétellel több évtizedre nyúlik vissza az enstone-i csapat múltja, mely az 1980-as években Benettonként indult, az ezredforduló után Renault-ként ért el bajnoki sikereket, hogy aztán a lotusos, majd újabb renault-s évek után a feltámasztott francia sportkocsi-márka, az Alpine neve alatt szülessen újjá 2021-re.

Az alakulat évek óta csak kergeti a különböző kitűzött terveit, számtalan személycsere kapcsolódik a nevükhöz, kiemelkedő eredmény jóval ritkábban – eddigi legnagyobb sikerült a kaotikus kezdetű 2021-es Magyar Nagydíjon Esteban Oconnal elért győzelem volt. A csapatnál 2024-ben is Ocon, mellette honfitársa, a szintén francia Pierre Gasly vezet.

Egy korábbi, sikertelen próbálkozás után 1977-ben indította útjára Frank Williams a mai napig működő, igaz, az alapító és a család kiszállása után pár éve már egy befektetési cég, a Dorilton birtokában lévő csapatot.

Az alakulat az 1980-as, ’90-es években élte fénykorát, azóta hullámzóan teljesít, jártak már nagyon mélyen is. A múlt persze így is ragyogóan fényes, 9 konstruktőri és hét egyéni bajnoki cím jelzi, hogy valamit azért tudnak Grove-ban. A patinás brit alakulatnál olyan nevek vezettek, mint Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Nico Rosberg, Felipe Massa vagy George Russell, a biztatóan alakult 2023 után 2024-nek is Alexander Albon és a második F1-es idényét kezdő amerikai Logan Sargeant párosával vágnak neki.

Az energiaital-gyártó Red Bull a főcsapat megalapítását követően rögtön a következő évben, 2006-ban a ’80-as évek közepétől 20 éven át hősiesen, de nagyrészt eredménytelenül küzdő Minardi felvásárlásával második, utánpótlás-nevelésre szánt istállót is alapított.

A sokáig Toro Rosso, majd néhány évig AlphaTauri néven futó alakulatnál tanulta az alapokat többek között Sebastian Vettel, Jean-Eric Vergne, Daniel Ricciardo, Danyiil Kvjat, Carlos Sainz, Max Verstappen, Pierre Gasly és Alexander Albon.

Idén a kényszerpihenő után 2023-ban visszahívott Ricciardo, valamint a motorpartner Honda által támogatott, negyedik F1-es évét kezdő japán Cunoda Juki vezet az immár Laurent Mekies által vezetett, „rendesen beszponzorozott” Visa Cash Appre átkeresztelt olasz, faenzai központú csapatnál.

…leánykori nevén Sauber. A svájci alakulat mára komoly múltra tekinthet vissza, hiszen a Forma-1-be még 1993-ban léptek be. A hinwili csapat nevéhez fűződik a Mercedes (motorszállítói) F1-es visszatérése, a Red Bull szponzorként való behúzása, nem mellesleg számtalan komoly név és leendő sztár kapott náluk lehetőséget – a teljesség igénye nélkül: Heinz-Harald Frentzen, Jean Alesi, Johnny Herbert, Nick Heidfeld, Kimi Räikkönen, Felipe Massa, Robert Kubica, Charles Leclerc.

A Sauber a 2000-es évek második felében a BMW gyári csapataként működött, akkor szerezték eddigi egyetlen futamgyőzelmüket is, majd az elmúlt években Alfa Romeo név alatt futottak. Az alapító Peter Sauber már évekkel ezelőtt kiszállt, ám a Sauber név most először tűnik el a csapat nevéből – mielőtt 2026-ban az Audi gyári projektjévé válna az istálló, legtöbbet fizető szponzor, a Stake online szerencsejáték-cég adja a nevet. Pilóták: Valtteri Bottas, Csou Kuan-jü.

A Forma-1-ben 2016-ban mutatkozott be az amerikai motorsportban már tapasztalatokat szerzett gépipari mágnás, Gene Haas csapata. Az egyedüliként USA-beli központtal rendelkező, igaz, a kasztnijait az olasz Dallarával gyártató, hajtásláncának elemeit a Ferraritól beszerző alakulat első éveiben meglepően erős eredményeket villantott, ám az elmúlt néhány szezonban inkább csak a szponzor- és pilótacseréiről, valamint a mocskos szája ellenére – vagy épp miatt – népszerűvé vált csapatfőnökéről, Günther Steinerről volt ismert.

Steinert a 2024 elején váratlanul elküldték, az új főnök Komacu Ajao lett, a pilótapáros nem változott, az idei szezonra is marad a veterán Nico Hülkenberg, valamint a dán Kevin Magnussen.