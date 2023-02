Heteken belül elrajtol a Forma-1 2023-as szezonja, éppen ezért (már nem is annyira) a háttérben, félig-meddig „fű alatt”, de annál inkább gőzerővel folyik a felkészülés a csapatoknál. Elsőként az Alfa Romeo küldte pályára az idei versenyautóját: Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü a barcelonai pályán kaptak ízelítőt a C43-ból.

Your first look at #F1 2023 on track. ♥️ #GetCloser pic.twitter.com/P3oMh0xtqk — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeof1) February 10, 2023

Pénteken egy másik csapat is bejáratta az új autóját, méghozzá a címvédő Red Bull. Az energiaitalos alakulat a Brit Nagydíjnak otthont adó silverstone-i aszfaltcsíkon körözött. A RacingNews365.com azon túl, hogy Max Verstappen mellett Sergio Pérez is vezethette az RB19-et, megtudta azt is, hogy a tavalyi évvel ellentétben súlyproblémák sem hátráltatták a bikákat.

RB19 👉 Spotted in the wild 👀 pic.twitter.com/B7BOKdR56Q — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 10, 2023

Természetesen mindkét gárda egy-egy filmes napját áldozta be az első tesztelés oltárán. Ahogyan azt az elmúlt években megszokhattuk, két forgatási nap áll a Forma-1-es csapatok rendelkezésére, ezeken egyenként maximum 100 kilométert tehetnek meg, azt is a Pirelli bemutatógumijain.

Eközben a Haasnál is volt ok az örömre, hiszen az amerikai 2023-as gépe, a VF-23 immár nemcsak renderelt képeken, hanem a valóságban is bemutatkozhatott. Erről szóló bejegyzésében a Haas azt is elárulta, hogy rövidesen pályára is viszik az új technikát, a helyszín pedig – csakúgy, mint a Red Bull esetében – Silverstone lesz.

Nem tudott elmenni humor nélkül a VF-23-as bemutatkozása mellett Nico Hülkenberg: a bajnokságba idén visszatérő német csapattársával, Kevin Magnussennel és a csapatfőnök Günther Steinerrel osztott meg egy közös fotót, melyben azt írta, „a csapat egy része, és egy pár golyó”. A 35 éves versenyző ezzel a dán pilótával való korábbi, a 2017-es Magyar Nagydíj után történt összeszólalkozására utalt vissza, amiről itt írtunk.

part of the team & a pair of balls 😉 #f1 pic.twitter.com/YsPGH0A5JY — Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) February 11, 2023

A hivatalos előszezoni tesztekre február 23-a és 25-e között, Bahreinben kerül sor, ahol március 5-én az idénynyitót is megrendezik. Az autó-, illetve festésbemutatók sora pedig a szombatról vasárnapra virradó éjszakai órákban folytatódik, az AlphaTauri eseményével.