Ilyen lesz az utolsó F1-es Alfa Romeo

Előzetesen arra lehetett számítani, hogy színvilágában valamelyest meg fog újulni az Alfa Romeo 2023-as Forma-1-es autója, a C43, tekintettel arra, hogy a főszponzor lengyel olajcég Orlen az AlphaTaurihoz költözött, míg a svájciak egy új névadó támogatóval, a Stake nevű sportfogadással foglalkozó céggel gazdagodtak. Végül ez így is lett: bordó-fekete lett a versenygép, kicsit olyan beütéssel, mint ami a 2010-es évek eleji Virgin/Marussia istálló autóira volt jellemző.

A Zürichben tartott bemutatóval kapcsolatban mindenféleképpen örömhír, hogy az Alfa Romeo az idei csapatok közül elsőként tényleg egy 2023-as autóról, illetve annak alapjáról rántotta le a leplet, szemben a Haasszal, a Red Bull-lal és a Williamsszel. Képgaléria:

A vezetőségben is történtek változások: Frederic Vasseur csapatfőnök a Ferrarihoz távozott, valódi csapatfőnökkel pedig nem is pótolták a személyét. A Sauber élére azonban elcsábították a McLarentől Andreas Seidlt, emellett pedig megalkottak egy úgynevezett csapatképviselői posztot is, ahová a Sauber addigi ügyvezető igazgatóját, Alessandro Alunni Bravit ültették. Ami nem változott, az a pilótapáros: idén is Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü tudására számíthat az istálló.

A technikai igazgató Jan Monchaux szerint leginkább az autó hátulján és a padlólemeznél történtek látható és nem látható fejlesztések a 2022-es versenygéphez képest, melyet majd Barcelonában fognak bejáratni még ezen a héten. Ezt követően a bahreini hivatalos F1-es teszten bizonyíthat majd február 23-25. között, majd egy hétre rá már az idei első Forma-1-es versenyhétvégén.

A következő autóbemutató február 11-én lesz, aznap az AlphaTauri Forma-1-es autóját leplezik majd le.

