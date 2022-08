A Forma-1-es Magyar Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

A Forma-1-es Magyar Nagydíj csütörtöki médianapján olyannyira váratlanul ért mindenkit Sebastian Vettel év végi visszavonulásának híre, hogy még a bennfentesnek minősülő újságírók sem számítottak rá.

Pedig a színfalak mögött már hetek óta zajlottak az egyeztetések az Aston Martin, illetve a Vettel helyére leigazolt Fernando Alonso között – legalábbis erről számolt be egybecsengően a német Auto Motor und Sport, valamint a Motorsport.com.

Úgy tudni, az egykor Force India, illetve Racing Point néven futó alakulat arra kérte német pilótáját, hogy még a nyári szünet előtt döntsön a jövőjéről. Amint ez megtörtént, Lawrence Stroll és Alonso a csapat motorhome-jában találkozott szombaton, vélhetően ekkor írták alá a bevallottan több szezonra szóló megállapodást. Persze a képlet korántsem ilyen egyszerű: azt állítják, az Aston Martin hosszú ideig arra törekedett, hogy Vettellel folytathassa 2023-ban is, habár tisztában voltak vele a csapatnál, hogy a német még nem határozta el magát.

Miután kiderült, hogy Vettel inkább a távozás mellett dönt, Stroll a csapatával napokig keményen dolgozott azon, hogy Alonso számára egy olyan csomagot hozzanak össze, amivel meggyőzhetik a kétszeres világbajnokot.

Jóllehet, egész hétvégén zavaros kommunikáció jellemezte az Alpine csapatát, amikor Alonso szerződéshosszabbításáról esett szó. Otmar Szafnauer a Vezessnek például azt mondta, hogy csak a nyár végén szeretnének beszélni erről, míg egy másik nyilatkozatában már azt hangoztatta, 10 perc alatt alá tudják írni az új szerződést.

Ugyanez Alonsóra is igaz volt: mint azt felelevenítették, a spanyol a hétvége elején úgy fogalmazott, „valószínűleg” az a vágya, hogy az Alpine-nal maradjon. Vélhetően ekkor még nem zajlottak hivatalos tárgyalások Alonso és az Aston Martin között, így az események Vettel bejelentése hatására gyorsulhattak fel.

Mindez pedig alátámasztja azt, hogy az Aston Martin nem akarta alább adni Vettelnél, csakis egy másik világbajnok jöhetett szóba. Hiába szerezhették volna meg könnyebben Mick Schumachert vagy a jelenlegi tartalékpilótát, Nico Hülkenberget, minden bizonnyal egyikük sem felelt volna meg Lawrence Stroll világbajnoki ambícióinak. Más kérdés, hogy – a jelenlegi konstruktőri-9. hely tudatában – egyáltalán sikerül-e kitörnie a csapatnak a vágyálom árnyékából.

Mindenesetre Vettel távozása és Alonso átigazolása hatására jövőre akár két új versenyző is érkezhet a Forma-1-be: a kétszeres világbajnok helyére logikus választás lehet az Alpine növendéke, Oscar Piastri, és mivel úgy tűnt, hogy az ausztrál a Williamsnél mutatkozhat be, az ott esetlegesen megüresedő ülésre jó esélyekkel pályázhat Logan Sargeant, a grove-iak felkaroltja is.