Szemlakon született, ami csak 20 kilométerre van a magyar határtól. Vannak ott rokonai vagy olyan emberek, akiket meglátogat ezen a nyáron?

Igen, vannak még rokonaim Szemlakon. Igyekszem őket meglátogatni évente kétszer, egyszer nyáron és egyszer télen. Sajnos nem jön össze minden évben, de legtöbbször eljutok oda. Jól érzem magam.

Emlékszik még néhány magyar szóra a gyermekkorából?

Amikor nagyon kicsi voltam, három nyelvet beszélve nőttem fel: románt, magyart és németet. Az unokatesómnak volt egy mostohanagyapja, aki magyar volt, magyarul beszélt mindig. Néhány szót megjegyeztem, de a köszönömöt leszámítva… mi is volt még? Nem szabad! Erre még emlékszem, mit jelent. Gyerekként sokat hallottam a nem szabadot.

Járt már Budapesten kívül máshol is Magyarországon?

Szeretem a magyar embereket, magyar ételeket fogyasztva nőttem fel, mert nem voltunk messze a határtól. Gulyást, paprikást, lángost, minden ilyesmit. Imádok idejönni. Budapest különleges város, a Duna is átfolyik rajta. Sajnos nem volt sok időm arra, hogy időt töltsek más városokban is. Évente kétszer leautózunk innen Szegedre, majd Nagylakra és Szemlakra, de csak áthajtok az országon és nem állok meg. Ahol születtem, egykor része volt az Osztrák-Magyar Monarchiának. Még Aradon és Temesváron is érezhető a magyar befolyás. Habár nem Magyarországon, hanem Romániában van, mégis van egy kis magyaros érzés benne.

Az Alpine különleges csapat a felépítése miatt: központja az angliai Enstone-ban van, de a motorok Viry-Châtillonban, Franciaországban készülnek. Nehezebb egy ilyen környezetben dolgozni?

Nem, nem igazán. Rengeteg csapat van ebben a helyzetben, hogy az erőforrást eltérő helyszínen fejlesztik. A Mercedes motorjait például Brixworthben készítik, ami talán 30-40 kilométerre van Brackley-től, a versenycsapat bázisától. Legyen a két dolog akár 5, akár 500 kilométerre egymástól, ez nem számít. Főleg most, ahogy most is beszélünk, Zoomon vagy Teamsen, a technológia nem rontott ezen. Enstone-ból gyakran találkozunk a Viry-ben dolgozó kollégákkal, heti 2-3-szor van meetingünk ilyen formában. Emellett gyakran átutazunk a másikhoz.

Régebben a Formula Fordban versenyzett. Jobban megérti ennek köszönhetően a pilótái problémáit?

Igen, bár inkább a képességeiket tudom így jobban elismerni, illetve a visszajelzéseiket. Én is ebben a cipőben jártam, de egy teljesen más szinten. Nekem is ezek voltak a problémáim: az autó vagy alul-, vagy túlkormányzott, próbál jó egyensúlyt, jó guminyomást találni az ember, jól belőni a guminyomást, megfelelő leszorítőerőt termelni, hogy az egyenesekben is gyorsak legyünk, de ne menjen a kanyarok rovására. A probléma ugyanaz.

Mely területeken kellett az Alpine-nak jóval kevesebbet költenie a költséglimit bevezetése után?

Nem tudom, hogy nekünk kevesebbet kell-e költenünk, de másoknak igen. Habár a költségvetésünk egészséges volt, még mindig a költségplafon alatt voltunk, azaz van még lehetőségünk többet költeni.

Nagy munkát végzett, hogy Sebastian Vettelt a Forma-1-ben tartsa, amikor leigazolta őt még az Aston Martinhoz. Hogy érzi most magát a visszavonulása bejelentését követően?

Hosszasan beszéltem vele tegnap és gratuláltam neki. Örülök neki. Apám azt mondta, hogy mindenki egy dologért dolgozik: azért, hogy nyugdíjas lehessen. Habár még fiatal, ha a visszavonulást nézzük, de ez csak egy dolog. Most egy új fejezet kezdődik az életében. Intelligens ember, szenvedélyes abban, amiben hisz és amit csinál. Egyrészt a legjobbakat kívánom neki a jövőben, Másrészt tisztelem, amit a Forma-1-ben csinált. Egy négyszeres világbajnokról van szó, ezt nem sokan mondhatják el magukról. Keményen dolgozik, és mindenkiből, valamint az autóból is a legjobbat akarja kihozni. Magától is sokat kér, nem csak másoktól, ezért is tisztelem.

Mi a legnagyobb különbség Fernando Alonso és Sebastian Vettel között? Melyikükkel nehezebb dolgozni?

Vannak köztük hasonlóságok: erős bennük az akarat, hogy bármit megtegyenek a győzelemért. Szerintem másképp motiválják az embereket. Sebastian például sört vagy párnahuzatot vásárolt, hogy jól érezzék a többiek magukat, Fernando pedig inkább keményen hajtja az embereket, de mindketten ugyanazért teszik ezt. A motivációjuk ugyanaz, ők akarnak a legjobbak lenni a pályán. Mindkettejüket tisztelem, és nem volt gondom egyikükkel sem, amikor velük dolgoztam, mert én is hasonlóan gondolkodom: mindent meg kell tennünk, hogy a legjobbak legyünk a pályán. Ezek velük született dolgok.

Csapatának három pilótája is van, de csak két ülése. Fernando Alonso nem zárta ki az Aston Martint sem, mint lehetőséget. Kinek van nagyobb esélye a 2023-as Alpine-ülésre, neki vagy Oscar Piastrinak?

Jó kérdés, és ez egy olyan kérdés, amire majd a nyári szünet után szeretnék válaszolni.

Ezek szerint akkor elfoglalt lesz a nyári szünetben.

Próbálok pihenni is, de ahogy visszatérünk, igyekszünk gyorsan döntéseket hozni, hogy válaszolhassak az ilyen kérdésekre.

Mind látjuk, amikor a nagy nevek, például csapatfőnökök, mérnökök, tervezők csapatot váltanak, de mi a helyzet ezen a téren a szerelőkkel vagy a csapatot kiszolgáló személyzettel? Mekkora a fluktuáció az F1-ben?

Nincs olyan nagy vándorlás, nem gyakori, leginkább év végén történhet ilyesmi, ha például egy szerelő új kihívásokra vágyik, vagy magasabb szerepet szeretnének, melyet nem kaphatnak meg addigi istállójuknál. Az év végéhez közeledve elkezdenek nézelődni, hogy látnak-e ilyen lehetőségeket. Ugyanez igaz a kiszolgáló személyzetre is, például ki szeretnék próbálni magukat más csapatoknál. Ha csak egy csapatnál dolgozik az ember 10 évig, érdekes lehet látni, hogy megy ez másoknál. Ez is zajlik tehát, de igaz, erről kevesebbet hallani, mint a pilótákról, technikai igazgatókról vagy a csapatfőnökökről.

Megelőzték a McLarent a konstruktőri bajnokságban. Ez lehet a csúcs a 2022-es szezonban?

Nem. Kemény csata lesz ez az év végéig, ami számunkra nem jó, de a rajongóknak igen. Mindent meg kell tennünk, ami erőnkből telik, hogy negyedikek maradjunk év végén. Kemény csata lesz, mert van két jó pilótájuk, és nagy csapat a McLaren, magabiztos emberekkel. Tavaly ők voltak a negyedikek, szóval az, hogy megelőztük őket, nagy dolog a számunkra. Nehéz csata lesz, de állunk elébe!

