Hónapok óta találgatják már, mikor menesztik gyenge teljesítménye miatt Nicholas Latifit a Williamstől – egyes spekulációk szerint erre akár az idei szezon közben is volt esély, de úgy tűnik, a 2022-es Forma-1-es idény végéig megőrizheti ülését a kanadai.

Az eddigi híresztelések alapján – egy kölcsönmegállapodás keretében – az Alpine reménységét, Oscar Piastrit kiáltották ki Alexander Albon jövő évi csapattársaként, azonban váratlan fordulat állhat be az ügyletben, ami tovább késleltetheti a Forma-3-as és Forma-2-es bajnok ausztrál királykategóriás bemutatkozását. Jost Capito, a Williams vezérigazgató-csapatfőnöke ugyanis lehetőségként tekint akadémistájuk, Logan Sargeant leigazolására is.

A 21 éves ifjonc erre rá is szolgált, hiszen az utóbbi időszakban igen meggyőző teljesítményt nyújtott az F2-ben, a bajnokságban fel is zárkózott Felipe Drugovich és Théo Pourchaire mögé. „Nagy fejfájást tud okozni, nem igaz?” – mondta Sargeantről a Williams-vezér. „Éreztem már magam rosszabbul is. Való igaz, lenyűgözött minket első Forma-2-es szezonjával, de nem akarunk nyomást helyezni a vállára, lesz ideje fejlődni.”

„Igazán lenyűgözött minket azzal, amilyen gyorsan megtalálta az összhangot az autóval, éppúgy, mint a gumikezelésével vagy az eredményeivel. A jövőben Forma-1-es autóban lesz, ebben egészen biztos vagyok” – dicsérte tovább az amerikait.

Elképzelhető, hogy erre már idén sor kerül, hiszen a csapatoknak, így a grove-i együttesnek is két pénteki első szabadedzésen fiatal versenyzőknek kell lehetőséget biztosítaniuk. A Williams részben már teljesítette ezen kötelezettségét azzal, hogy Barcelonában Nyck de Vriest ültette autóba, de egybecsengő sajtóértesülések szerint a másik alkalom Sargeanté lesz.

A Piastrival kapcsolatban felmerült értesüléseket is kommentálta Capito: „Ha ez a legjobb megoldás számunkra, megfontoljuk. Amennyiben viszont nem, és közben lenne egy jobb megoldásunk, azt fogjuk választani” – jelentette ki.

Amennyiben Sargeant tényleg bemutatkozhat jövőre a Williamsnél, 2015 óta először versenyezne amerikai pilóta a Forma-1-ben – akkor Alexander Rossi részt vehetett néhány futamon a sereghajtó Manor színeiben. Ezzel egyébként a bajnokság vezetőségének álma is beteljesülne: a Liberty Media vágyik arra, hogy egy USA-beli induló is legyen a rajtrácson.