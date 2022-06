Várhatóan nyáron tesz bejelentést Fernando Alonso és a saját nevelés, Oscar Piastri jövőjéről az Alpine Forma-1-es csapata, de folyamatosan szivárog ki, milyen mozgolódások zajlanak a háttérben. Az elmúlt hetekben szárnyra kapott sajtóértesülésekkel ellentétben idén már aligha, 2023-ban viszont minden bizonnyal a Williams versenyzőjeként debütál az ausztrál, aki a tavalyi évvel bezárólag egymás után nyerte meg a Forma Renault Európa-kupát, a Forma-3-at, illetve a Forma-2-t.

„Szerződésünk van Oscarral, és vannak opcióink is a számára, így igazából nem is kell sietnünk” – nyilatkozott a 21 éves pilóta helyzetéről Otmar Szafnauer, az Alpine csapatvezetője, aki arra a kérdésre, hogy jövőre Piastri már az F1-es mezőny tagja lesz-e, határozott igennel felelt. „Legalábbis ez a terv” – hozzátette, kiemelve, a szerződések részleteiről nem beszélhet.

Annak kapcsán, hogy Piastri már idény közben leválthatja Nicholas Latifit, Szafnauer elmondta: „Olvastam erről én is. Nehéz megjósolni a jövőt, és az igazat megvallva nem is vállalkoznék rá, de nem tudok többet erről, mint bárki más.”

Latifi idő előtti menesztéséről Jost Capitót, a Williams vezérigazgatóját és csapatfőnökét is megkérdezték, aki kijelentette, nincs tervben az év közbeni versenyzőcsere. „Mindkét versenyző szerződéssel rendelkezik az idei évre, a tervünk pedig az, hogy mindketten ki is töltik” – szögezte le.

Alexander Albon, a Red Bull korábbi pilótája idén a grove-i istálló kötelékében tért vissza a Forma-1-be, ugyanakkor továbbra is élvezi a Milton Keynes-i gárda támogatását. Így egészen mostanáig az sem volt egyértelmű, hogy Albon a Red Bullhoz tartozik-e még, vagy sem, Capito azonban tisztázta a helyzetet. „Alex kapcsán nem a Red Bull-lal állapodtunk meg, hanem vele” – mondta, azt ugyanakkor elismerte, hogy szerinte Piastri készen áll a királykategóriára, és szerepel is a Williams listáján.

Ha valóban létrejön az egyezség Piastri és a Williams között, azzal az Alpine terhei is csökkennének, így ugyanis a 2024 végéig bebetonozott Esteban Ocon mellett Fernando Alonsót is meg tudná tartani. Korábban ugyanis a spanyol kijelentette, csak akkor érdemes a Forma-1-ben maradni, ha versenyképes autója van, de egyre kevesebb esély mutatkozik a visszavonulására – márpedig a kanadai időmérőn elért második helye láttán miért is távozna?