Okkal fáj a legnagyobb Forma-1-es csapatok feje az idei évtől, hiszen a korábbi féktelen költekezés helyett nekik is igazodniuk kell a 145 millió dolláros (43,6 milliárd Ft) limithez. Viszont az év első felében valamennyi topcsapatnál történt nagyobb baleset: az imolai futamon Valtteri Bottas Mercedese, a brit versenyen pedig Max Verstappen Red Bullja sérült meg komolyabban, míg a Hungaroringen Charles Leclerc Ferrariját ütötték ki.

Lewis Hamilton és Verstappen silverstone-i ütközése után a Red Bull még annál is nagyobb kárról számolt be, amit Dr. Helmut Marko, a csapat motorsportfőnöke megállapított közvetlenül az eset után: 1,8 millió dollárba, vagyis 550 millió forintba került az energiaitalosoknak az első körös baleset. Christian Horner később elő is állt a javaslattal, hogy a kárt a vétkes csapatnak illene rendeznie.

Hornerrel később egyetértett a Ferrarit irányító Mattia Binotto, aki elárulta, hogy a gárda már 3 millió dolláros töréskárnál tart az év első 11 futamát követően, ami az év második felében érzékenyen érintheti a költségvetést. „Ebben minden benne van. Azok a károk is, amiket magunknak okoztunk” – pontosított az olasz szakember az átszámítva 900 millió forintos összeg kapcsán.

„Nyilvánvalóan sok vita folyt arról, hogy ha akad egy másik bűnös versenyző, akkor egy-egy baleset erejéig lehetne-e mentesülni a költségvetési plafon alól. Minden bizonnyal fontos pont ez, éppen ezért említettem, mekkora a kárunk, hogy megmutassuk, összességében komoly jelentősége lehet.”

„Fontolóra kellene-e venni egy másfajta szabályozást? Szerintem mindenképpen lenne értelme” – tette fel a kérdést Binotto, aztán meg is válaszolta azt. Úgy véli, ezt a kérdést a csapatok a következő hetekben az F1-gyel és a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) meg fogják vitatni.

Várhatóan egy másik témát is napirendi pontra tűznek a csapatok, felmerült ugyanis, hogy az önhibán kívüli eseteknél abból a szempontból szintén tehetnének kivételt, hogy a sértett fél esetében az esetleges motorcsere ne vonjon maga után automatikusan rajtbüntetést.

Binotto szerint komplikált a helyzet, nincs még rá egyértelmű megoldás. „Ráadásul már zajlanak további megbeszélesek arról, hogy 2025-től háromról kettőre csökkentsék az évente felhasználható motorok számát. Így egyértelmű, hogy minél kevesebb motor áll majd rendelkezésre, annál fontosabbá válik a kérdés” – jegyezte meg.

A nagyobb károktól függetlenül a napokban azt szintén beharangozta Binotto, hogy „jelentős” javulást várnak a Ferrarinál a korábban be nem vetett motorfejlesztésektől, amiket ősszel fognak élesíteni.