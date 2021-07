A Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéjén jelentették be, hogy Lewis Hamilton újabb két évre aláírt a Mercedeshez, de az csak a következő hetekben, hónapokban dől el, ki lesz a hétszeres világbajnok csapattársa. Azt már Toto Wolff is elismerte, hogy két esélyes van az ülésre: vagy Valtteri Bottas tartja meg azt, vagy az évek óta az előrelépésre váró George Russell ideje érkezik el.

A Forma-1 hivatalos oldalának szakírója, Lawrence Barretto úgy értesült, hogy még az sem zárható ki, hogy Valtteri Bottasnak egyáltalán nem marad helye, amennyiben a Mercedes Russellt választja. Korábbi csapata, a Williams ugyanis két, már korábban kiszorult pilótára teheti le a voksát, nevezetesen Nico Hülkenberg és Danyiil Kvjat kettősére.

Úgy tudni, a Williamsnél mérlegelték Dan Ticktum és Csou Kuan-jü szerződtetését is, de mindkettőt elvetették. Ticktum ámbár már második éve a sereghajtó alakulat pilótanevelő programját erősíti, nem valószínű, hogy annak színeiben jövőre bemutatkozik a Forma-1-ben. A Forma-2-ben vezető kínai pedig azért esett ki a pixisből, mert jelenleg az Alpine akadémistája.

Mindezt támasztja alá az is, hogy a napokban Bottast szóba hozták már az Alfa Romeónál, ennek azonban feltétele, hogy honfitársa, Kimi Räikkönen az év végén szögre akassza a bukósisakját – a Red Bull Ringen a 2007-es világbajnok még nem tudta felvázolni, mik a jövő évi tervei. Antonio Giovinazzi helyzete már biztosabbnak mondható a hinwilieknél a Ferrari-kötődésnek köszönhetően.

Viszont még így is előfordulhat, hogy az Alfa Romeónál a legújabb fiatal reménységek kapnak helyet, hiszen amellett, hogy Mick Schumacher korai átigazolását is megpendítették, a Ferrari-tesztpilóta Callum Ilott neve is felmerült már – de akár Robert Svarcman is befuthat, ha idén jó évet zár a Forma-2-ben, és az őt patronáló Ferrari felkarolja őt a királykategóriában is.

A Red Bullnál és az AlphaTaurinál sincsenek még elvarrva maradéktalanul a szálak. Pierre Gasly ugyanis vonzó lehet a Williams számára, a viszony kölcsönösségét azonban felülbírálhatja, hogy a grove-iak autója jelenleg jóval gyengébb, mint a Red Bull testvércsapatáé.

Gasly helyzete azért is komplikált, mert azzal, hogy Sergio Pérez kezd magára találni, csökken annak az esélye, hogy a francia újabb lehetőséget kap a Milton Keynes-i gárdától. Az viszont szinte borítékolható, hogy kezdeti botladozásai ellenére Cunoda Juki jövőre marad az AlphaTaurinál, hacsak nem romlik látványosan a teljesítménye a szezon második felében.

Amennyiben Cunodát nem tartják meg, házon belül válogathat juniorjai – Jüri Vips, Liam Lawson, Jehan Daruvala – közül a Red Bull.

