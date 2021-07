2023 év végéig szóló szerződést írt alá a Mercedesszel Lewis Hamilton, így a bajnokcsapat egyik kiadó ülése biztosan elkelt. A 36 éves brit versenyző 2013-ban csatlakozott a brackley-i alakulathoz, ahol azóta hat egyéni és hét konstruktőri bajnoki címet nyert.

Hamilton korábban soha nem egyezett meg ilyen hamar a Mercedesszel új szerződéséről, idei kontraktusának végére ráadásul egészen későn, csak az idei év elején került aláírás. A BBC információi szerint a korábban terjedő hírekkel ellentétben a brit fizetését nem csökkentették, sőt, visszaemelték a pandémia előtti szintre, amikor is állítólag évi 40 millió fontot (16,3 milliárd forintot) keresett.

“Még sok mindent elérhetünk, a pályán és azon kívül egyaránt”

– kommentálta a bejelentést Hamilton. Toto Wolff csapatfőnök szerint jobb pilótát nem is találhattak volna az új érába lépve, mint a hétszeres világbajnok.

A brit így, ha az idei szezon végén is esetleg ő húzná be a bajnoki győzelmet, elérheti a tíz vb-címes álomhatárt is. Dolga persze közel sem egyszerű: egyrészt idén komoly kihívója akadt Max Verstappen és a Red Bull képében, másrészt jövőre jönnek a teljesen megújuló autók.

Arról még nincs hír, hogy a másik Mercedest ki vezeti 2022-től: Valtteri Bottas szerződése idén lejár, a finn pedig nem lehet biztos a dolgában: a Williamsnél versenyző, de Mercedes-nevelésű George Russell szintén favoritnak számít.