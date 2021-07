Szombat délelőtt bejelentették, hogy két évvel, 2023 végéig meghosszabbították Lewis Hamilton szerződését a Mercedesnél. Az viszont továbbra sem dőlt el, mi lesz a másik ülés sorsa, miközben Valtteri Bottas helyzete egyre inkább inog a csapatnál.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke azt azonban már nyilvánvalóvá tette, hogy a finn, illetve a csapat felfedezettje, a jelenleg williamses színekben versenyző George Russell közül választanak majd.

„Most már tudunk koncentrálni a második ülésre. Kettőjük között dől majd el, de mindkettőjüket nagyre tartjuk erősségeik miatt, valamint azzal, amivel hozzá tudnak járulni a csapathoz” – nyilatkozta.

„Mondtuk már korábban, hogy várnánk még néhány futamot, hogy a mostaninál is tisztábban láthassunk. A nyáron fogunk dönteni, George-dzsal és Valtterivel folytatjuk az első megbeszéléseket” – folytatta Wolff.

A hétvégi Forma-1-es Osztrák nagydíj után még két versenyt rendeznek a négyhetes nyári szünet előtt – egyet Silverstone-ban, egyet a Hungaroringen –, általában ebben az időszakban dől el a legtöbb versenyző sorsa.

„Örülök annak, hogy Valtteri versenyez. Véleményem szerint Ausztriában eddig jó volt, de ezt neki is meg kell erősítenie. Ismerjük őt, de George erősségeivel is gyengeségeivel is tisztában vagyunk” – véleményezte a két jelöltet a csapatvezető.