Mint arról már többször említést tettünk, számos alkalommal került a kritikák célkeresztjébe az idei évben, a We Race As One („Egyként versenyzünk”) kampánya keretében a sokszínűség mellett kiálló, a rasszimust elítélő Forma-1, amiért a következő évtől a Szaúd-arábiai Nagydíj is bekerül a várhatóan 23 futamosra bővülő versenynaptárba.

Az emberi jogi problémák melegágyaként emlegetett közel-keleti országban egészen 2018-ig még csak nem is vezethettek autót a nők. Ehhez képest a szaúd-arábiai motorsport-szövetség elnöke arról nyilatkozott, 2021-ben szívesen fogadnák a W Series mezőnyét, miután a héten bejelentették, hogy a női széria nyolc hétvégén is a Forma-1 betétsorozata lesz.

„Személy szerint imádnám” – idézi Khalid Bin Sultan Al Faisal gondolatait a Motorsport.com. „Nagyon szívesen látnék egy versenyt, azt, ha eljönnének Szaúd-Arábiába. Tudom, hogy nyolc fordulóból áll a naptár, de remélem, mi leszünk majd a szerencsés országok egyike.”