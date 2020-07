A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szerint a versenybírók túlságos szőrösszívűek voltak az ítélettel, vagyis az öt másodperces időbüntetéssel és a két büntetőponttal. „Véleményem szerint túlságos szigorú volt az öt másodperc. Többször is visszanéztük már a felvételeket, és úgy láttuk, az a kanyar teljesen Lewisé, Albonnak úgy 40 százaléka maradt a pálya bal szélén. Teljesen más volt a helyzet, mint az első körben, amikor Lewisnak kellett elvennie Albon miatt” – magyarázta álláspontját a Motorsport.com hasábjain nyilatkozva.

„Ezért nem tartom jogosnak a büntetést, de elismerem, hogy eléggé összetett a versenybírók munkája, és nehéz helyzetben vannak a megfelelő döntések meghozatalával, amik néha neked kedveznek, néha pedig nem.”

Wolff hozzátette, Hamiltonnak és a csapatnak is rossz napja volt, a verseny elejétől fogva oda kellett figyelniük a technikára – ahogyan arra a futamgyőztes Valtteri Bottas is utalt, az sem volt biztos, hogy a Mercedesek egyáltalán be tudják fejezni a versenyt.

„Már a rajttól fogva kritikus volt a helyzet, először Valtteri autójával voltak problémák, amik akár az autó hirtelen halálát is okozhatták volna, majd ugyanez volt Lewis esetében. Nem tudtuk, mi történik, de azt már tudjuk, hogy valamilyen módon kapcsolódik az autó vibrációihoz” – beszélt a viszontagságokról a The Race-nek, hozzátéve, ezért kérte már a verseny első szakaszában versenyzőit arra, hogy kerüljék a kerékvetőket.

„Volt egy bizonyos pont, amikor már úgy tűnt, hogy nem fog célba érni mindkét autó. Tulajdonképpen már csak a túlélésre játszottunk.”

„Számomra egyértelmű, hogy a rázókövek miatt vannak a megbízhatósági problémák” – tért ki arra, szerinte mi lehet a gond forrása. „Nagyszerű ez a pálya, de ha túlságosan meglovagolod a kerékvetőket, az kárt tesz a felfüggesztésben, még akkor is, ha egyébként a szabályok adta kereteken belül teszed.”

Wolff megjegyezte, bízik benne, hogy a Red Bull Ring megoldást fog találni a „gyilkos” kerékvetők problémájára, akár már a jövő heti verseny előtt.