Habár a favoritnak kikiáltott Lewis Hamilton helyett Valtteri Bottas szerezte meg a pole-t a Forma-1-es Osztrák Nagydíjra – ráadásul a világbajnoki címvédő akár még büntetést is kaphat –, eddig minden jel arra mutat, hogy idén a Mercedes lehet az úr a Red Bull Ringen, azok után, hogy az előző két évben Max Verstappen nyert.

A holland ezúttal is ott van a feketére festett ezüst nyilak mögött, az esélyeket pedig az alternatív gumitaktika egyenlítheti ki a két csapat szerint.

„Valamit másképp akartunk csinálni stratégiailag, mint a Mercedes” – indokolta a döntést Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke.

Hozzátette, a stratégák kiszámolták, hogy 1:04.1-es idővel is továbbjuthat a Q2-ből Verstappen – s mint kiderült, a számítások helyesnek bizonyultak, ugyanis a hullámvölgybe került Ferrarival Sebastian Vettel úgy esett ki a 11. helyen, hogy 1:04.206-os kört futott. Igaz, a nyolcszoros futamgyőztes is biztosra ment: kereken 1:04.000-ás idővel biztosította be Q3-as szereplését.