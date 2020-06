Valószínűleg mindenkinek feltűnt, hogy az USA-beli történések és Lewis Hamilton aktivizmusa következtében a jövő hétvégi szezonkezdés előtt a rasszizmus, a diverzitás és az inkluzivitás lett az egyik fő téma a Forma-1-ben.

Pénteken-szombaton már volt egy csörte a sportágat 2017 elejéig irányító Bernie Ecclestone, az F1 és Hamilton között, de a történet nem ért véget, a 89 éves milliárdos vasárnapra újra nyilatkozott, a Mail on Sonday-ben egyebek mellett arra is reagált, hogy a Forma-1 vezetése bejelentette, náluk már semmilyen poszttal nem rendelkezik, valamint hogy a pletykák szerint be sem engedik majd őt a versenyekre.