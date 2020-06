„Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a Forma-1-nek befogadóbbá, sokszínűbbé kell válnia. Már tavaly meghatároztuk az ezt illető stratégiánkat, de ennél még többet kell tennünk, még többet szeretnénk tenni. Ezért is hozzuk létre azt a munkacsoportot, melynek feladata, hogy figyeljen, és azonosítsa azokat a kezdeményezéseket, melyek növelik a diverzitást a Forma-1-ben. Mindenki számára meg szeretnénk adni a legjobb esélyt arra, hogy a Forma-1-ben dolgozhassanak, függetlenül a nemüktől, az etnikumuktól, a nemi irányultságuktól vagy a fizikai képességeiktől” – magyarázta az amerikai üzletember.

Today we are proud to set out a new series of commitments, including a personal $1 million contribution from CEO Chase Carey, to increase diversity and inclusion, across and within F1

More information 👉 https://t.co/5RqDfowVOW#WeRaceAsOne pic.twitter.com/4aJa4Iq2C4

— Formula 1 (@F1) June 25, 2020