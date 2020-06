A Forma-1 július elején újraindul, de ez nem jelenti azt, hogy mostanra minden rendben van a világban, sőt. A koronavírus-járvány, annak társadalmi-gazdasági hatásai, a fenntarthatóság, a faji megkülönböztetés most is élő problémák, melyekre mostantól az F1 is rá kíván világítani.

We must return with added purpose and determination to tackle the major issues that we as a sport, but also society, are facing.

Today we make our commitment to addressing those issues.#WeRaceAsOne #F1 pic.twitter.com/wXbbNiw8tD

— Formula 1 (@F1) June 22, 2020