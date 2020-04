Április 1-jei tréfának hangzott, de 2-án jelent meg, hogy a Forma-1-et 2017-es leváltásáig irányító Bernie Ecclestone 89 évesen újra apa lesz, brazil felesége, a 46 éves Fabiana kisfiút vár júliusra.

A hír természetesen meghökkenést keltett, ki számított volna rá, hogy a háromszoros apuka, ötszörös nagypapa, egyszeres dédnagyapa aggastyán még gyerekvállalásra szánja magát, de a hír igaz, maga Ecclestone azt sem érti, mi olyan furcsa ebben:

„Nincs ebben semmi rendkívüli, nemde? Egy ideje már nincs munkám, szóval ráértem gyakorolni” – mondta a Daily Mailnek a nejével brazíliai kávébirtokán élő milliárdos üzletember. „A feleségem nagyon boldog, nem is értjük, mi ez a felhajtás. Én is nagyon boldog vagyok, a feleségem miatt is örülök, mert ő már évek óta szerette volna ezt. Örülök, hogy marad mellette valaki, miután én már nem leszek.”

„Öröm ez, nem látok ebben semmi drámát. Vannak unokáim, de most nagyon várom az újabb gyermekemet is.”

A svájci Blicknek is nyilatkozott az angol, viccelődött is a „trónörökösről”:

„Igen, a nyáron érkezik a kicsi. Remélem, hogy gyorsan megtanul backgammonozni!” – utalt kedvenc szórakozására. „Ahogy minden szülő, én is csak egy dolgot kívánok: egészséges gyermekem szülessen! Azért azt is remélem, hogy sosem érdeklődik majd a Forma-1 iránt.”