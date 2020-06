Az USA-ból kiindult „black lives matter” mozgalommal (BLM) kapcsán a címvédő Lewis Hamilton is igen aktív volt az elmúlt hetekben, rasszizmusellenes, inkluzivitást követő üzenetekkel bombázta a követőit és F1-es munka- és versenytársait, saját programot is hirdetett, sőt, sikerült a Forma-1 vezetését is lépésekre sarkallnia.

A sportágat 2017 elejéig három és fél évtizeden keresztül irányító Bernie Ecclestone pár napja így véleményezte a fentieket:

„Lewis különleges figura. Először is: nagyon, nagyon, nagyon tehetséges versenyző, aki mostanra a kiállás, a megszólalás terén is tehetséges lett. Csodálatos a feketék melletti legutóbbi kampánya. Nagyszerűen csinálja, és pontosan erre is van szükség: ismert emberekre hallgatnak mások” – nyilatkozta a CNN adásában.