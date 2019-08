Bár csütörtökön még azzal viccelt, hogy ha megnyeri a vasárnapi Magyar Nagydíjat, visszavonul, végül egyáltalán nem fenyegette ez a veszély a renault-s Daniel Ricciardót, ugyanis a balhés időmérő és a motorcsere után az utolsó helyről kezdte a hungaroringi versenyt az ausztrál.

Ricciardo a futam során keményen küzdött az előrekapaszkodásért, de végül így is csak a 14. lett, elakadt a nagyon határozottan, már-már sportszerűtlenül védekező haasos Kevin Magnussenen. A leintés után, a levezető körön a Renault versenyzője a középső ujjával üzente meg, mit gondolt a dán manővereiről.

Daniel Ricciardo sends his regards to Kevin Magnussen after the 2019 Hungarian Grand Prix#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Ah7CPWFooy

— Eau rouge (@Insidef1) August 4, 2019