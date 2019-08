Olvass tovább

A hockenheimi kiesés inkább balszerencse volt, de mégis, potenciális dobogós hely úszott el, továbbra sincs meg az első dobogó számodra. Vajon egyszerűen peches voltál eddig, vagy részedről is lenne min változtatni?

– Ez az eset egyszerűen szerencsétlen volt, de értem a kérdést. Nem is tudom. Mindennek megvan az oka, és nyilván az ilyen esetek után mindenkinek fel kell tennie a kérdést, hogy mi történt, kritikusan kell hozzáállni.

Mik a kilátások a jövő évi szerződéshosszabbítást illetően, mikor számíthatunk bejelentésre?

– Szerintem hamarosan. A jelek pozitívak, a csapatvezetéstől azt hallom, hogy szeretnék velem folytatni. Három éve vagyunk együtt, de a céljainkat még nem értük el, ezért is szeretném itt folytatni.

Azt azért kimondhatjuk, hogy a helyed nem garantált a Renault-nál 2020-ra, de ha maradsz is, és később valamikor bezárul itt az ajtó, mit tartanál jobb választásnak: folytatás egy másik középcsapatnál, vagy inkább az F1-en kívül keresgélnél, WEC-s visszatérés, esetleg Formula E?

– Attól függ, az adott időben mik az alternatívák, de jelenleg kizárólag a Forma-1-re koncentrálok, itt képzelem el a következő pár évemet.

2021 – a pilóták az elmúlt időszakban jelezték, hogy szeretnének nagyobb szerepet vállalni az új szabályok alakításában, Romain Grosjean el is mondta, hogy a versenyzői szakszervezet (GPDA) négy pontban foglalta össze a kívánságokat – tartósabb gumik, könnyebb autók, jobb aerodinamika és a csapatok közti pénzügyi egyenlőtlenségek csökkentése. Vannak ezeket illetően konkrétabb ajánlásai is a pilótáknak?

– A GPDA-ban mindannyian úgy látjuk, hogy ezek a legfontosabb pontok, ezeken kell dolgozni, hogy jobb legyen a verseny, jobb legyen a show. De mi nem mérnökök vagyunk, a szabályokat mások fogalmazzák meg, mi csak irányt tudunk mutatni, hogy erre lenne szükség.

Arról is hallhattunk, hogy a pilóták mind támogatnák a futam közbeni tankolás visszahozását…

– Ez eléggé átpolitizált kérdés, szerintem okkal vették ki az újratankolást, biztonsági és pénzügyi okból is, úgy gondolom, nem lenne könnyű újra bevezetni. A versenyzők egyszerűen nem akarnak még nehezebb autókat, ezért merült fel az újratankolás. Ami engem illet, ha nem tesszük még nehezebbé az autókat, én megvagyok nélküle.

Mi a véleményed a versenyhétvégék menetrendjének esetleges megváltoztatásáról?

– Tíz éve ugyanazt csinálom minden hétvégén, szóval nem bánnék valami kis változást. Ejthetnénk a csütörtököt, lehetne a péntek délelőtt a médiáé, aztán délután egy vagy két edzés, de az időmérőt és a futamot szeretem úgy, ahogy van, legyen csak 300 km-es a verseny.

A McLaren ugyanezzel a motorral előttetek jár, mit gondolsz erről?

– Nos, ez visszavezet az első kérdéshez, eléggé hullámzó volt a teljesítményünk eddig, nem hoztuk a lehetséges pontokat, nem hoztunk ki mindent a lehetőségeinkből, a McLarennél jobb munkát végeztek, mint mi. Jól haladnak a fejlesztésekkel is, míg nálunk, főleg aerodinamikai szempontból, nem annyira.

Hülkenberg után Ricciardo a szokásos széles mosolyával ült az újságírók elé…

Szinte mindig mosolyogsz, van egyáltalán szomorú arcod?

– Hát… (grimaszol, mutatja, majd újra mosolyog)

Most mosolyogsz, de mennyire van okod mosolyogni, ha az idény első felét nézzük, mennyire vagy elégedett az eredményekkel és az új csapattal?

– A csapattal, a környezettel elégedett vagyok. Voltak pillanatok, amikor nagyon elégedett voltam – Kanada – máskor kevésbé – Ausztria, Melbourne –, eddig hullámzó volt, ez tény, szeretnénk jobbak lenni, szóval nem vagyok nagyon elégedett, de szomorú sem vagyok, tudtuk, hogy időbe telik jó eredményeket hozni. Élvezem a munkát az új emberekkel, magamat is jobban megismerem, de a nyári szünet után már tényleg többet kellene hoznunk, minimum rendszeresebben a középmezőny legjobbjának kellene lennünk.

A GPDA mostanában aktívabb szerepet vállalna a szabályok alakításában, a pilóták a futam közbeni tankolás visszahozását is emlegetik.

– Én azt nem nagyon, mert 2009-ben vették ki, én sosem versenyeztem úgy, inkább Seb (Vettel), Lewis (Hamilton), ők tudják, milyen volt könnyebb autóval kezelni a gumikat, támadni, én csak figyeltem, hogy miket mondtak, nem szóltam hozzá. Ami a többi ajánlást illeti, persze, egyetértek velük. A GPDA-ban szoktunk összeállítani kérdőíveket, otthon kitöltjük, amolyan házi feladatunk is van! Ilyen értelemben én is részt veszek ebben. A pilótákat legutóbb Romain és Seb képviselte (az FIA-s megbeszéléseken – a szerk.), előtte ha jól emlékszem Nico és Lewis, de ha úgy jön ki a programom, akkor akár én is szívesen megyek majd.

Mit érzel most, látva a Red Bull-Honda fejlődését?

– Hogy őszinte legyek, miután aláírtam a renault-s szerződést és elkezdem az idei évet, érzelmileg leváltam a Red Bullról, azt mondtam, hogy oké, ha megnyerik a világbajnokságot, azt le kell nyelnem, és mostanában jól is megy nekik, az elmúlt három futamból kettőt megnyertek, de a Mercedest továbbra sem könnyű megverni, szóval ha maradtam is volna, lett volna pár dobogóm vagy győzelmem, de a bajnoki címet idén is csak a Mercivel lehet megnyerni, szóval nem érzem azt, hogy sokat veszítettem.

Jövőre már küzdhetsz a bajnoki címért vagy csak azután?

– Hát remélni a jövő évet remélem, de az eléggé optimista hozzáállás. Szerintem inkább csak dobogókban bízhatunk, de a bajnoki küzdelem nehéz lenne, ahhoz még nem fejlődtünk eleget.

Tudjuk, hogy szereted a zenét, mondanál három számot, amiket mostanában hallgatsz?

– Várjunk, hadd nézzem meg a telefonomon a playlistemet! Oké! Stormzy – Vossi bop, Drake & Rick Ross – Money in the grave és legyen mondjuk a Sometimes Garret Merktől.

Videojátékokat játszol?

– Hát, amikor annak idején Európába költöztem és sokat voltam egyedül, volt egy Playstationöm, azzal játszottam, de sosem voltam igazi nagy gamer, mostanában már nem játszom. Felnőttem!

Ki volt az eddigi legviccesebb csapattársad?

– Hát, Seb nagyon intelligens, gyorsan vág az esze. Mindig egy lépéssel az ember előtt jár. Kvjat, hát, ő is vicces volt, bár nem szándékosan, csak ahogy és amiket mondott. Max Kvjathoz hasonló ebben a tekintetben. Nico… Hát, Nico elég normális, semmi különös, ő nem vicces.

Mit vársz ettől a hétvégétől? Mit csinálnál, ha most vasárnap győznél? Lenne valami őrültség?

– Imádom ezt a pályát, sok szép emlékem van innen, 2014 volt a legjobb a győzelem miatt, de 2015 is jó volt, a dobogóra állhattam Jules (Bianchi) halála után, nehéz évünk volt a Red Bull-lal, nehéz hétvégénk volt Jules miatt, szóval nagyon jó volt megszerezni az első dobogós helyezést az évben. Mi lenne, ha most vasárnap nyernék? Szerintem visszavonulnék! Na jó, nem. Biztos lenne valami őrültség, de nem tudom. Mondjuk meghívnék mindenkit az aquaparkba! Vízicsúszda, medenceparti!

Forrás: fotó: Vezess.hu, Szöveg