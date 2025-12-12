A jelenlegi, 2010 óta érvényben lévő pontrendszer legszorosabb végjátékát hozta a Forma–1-es szezon, ugyanis az Abu-dzabi Nagydíjon Lando Norris úgy húzta be a világbajnokságot, hogy mindössze két ponttal győzte le Max Verstappent.
Norris a szezonzáró után meg is adta a módját az ünneplésnek. A McLaren 26 éves versenyzője a családjával és barátaival a Yas Marina Circuit felett átívelő luxusszálloda, a W Hotel bárjában mulatta át éjszakát: az ottani Amber Lounge az Abu-dzabi Nagydíj utáni egyik legexkluzívabb partijának adott otthont, ahol egy asztal 20 ezer fontba kerül, ami a mostani árfolyamon körülbelül 8,8 millió forintnak felel meg.
Az újdonsült világbajnok az egyik ilyen asztal tetején örömmámorban énekelte a Queen legendás, 1977-es slágerét, a We Are The Champions-t.
@metrosportuk Lando parties HARD 😆 McLaren’s F1 World Champion Lando Norris sings his heart out to Sweet Caroline after winning the Drivers’ Championship for the first time in his career following his P3 finish in the Abu Dhabi Grand Prix. 🎥 / IG - @harrylando84, @kristinamiahamilton #f1 #landonorris #worldchampion #abudhabigp #mclaren ♬ original sound - Metro Sport
A Sun forrásai szerint Norris éjszakájának végén a számla végösszege 100 ezer angol fontra, azaz csaknem 43,8 millió forintra rúgott. A buli körülbelül este 9-től reggel 6 óráig tartott, ám Norris csak éjjel 1-kor tudott csatlakozni a társasághoz, ugyanis annyi interjúkötelezettsége volt a futam után.
Így ünnepelte a világbajnoki címét Norris – a képre kattintva galéria nyílik:
Norris bajnokká avatását a Vezess Csapatrádió legutóbbi adásában is kibeszéltük, aki pedig arra kíváncsi, hogy milyen autók parkolnak a garázsában, annak az alábbi cikkünket ajánljuk: