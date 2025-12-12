A jelenlegi, 2010 óta érvényben lévő pontrendszer legszorosabb végjátékát hozta a Forma–1-es szezon, ugyanis az Abu-dzabi Nagydíjon Lando Norris úgy húzta be a világbajnokságot, hogy mindössze két ponttal győzte le Max Verstappent.

Norris a szezonzáró után meg is adta a módját az ünneplésnek. A McLaren 26 éves versenyzője a családjával és barátaival a Yas Marina Circuit felett átívelő luxusszálloda, a W Hotel bárjában mulatta át éjszakát: az ottani Amber Lounge az Abu-dzabi Nagydíj utáni egyik legexkluzívabb partijának adott otthont, ahol egy asztal 20 ezer fontba kerül, ami a mostani árfolyamon körülbelül 8,8 millió forintnak felel meg.

Az újdonsült világbajnok az egyik ilyen asztal tetején örömmámorban énekelte a Queen legendás, 1977-es slágerét, a We Are The Champions-t.

A Sun forrásai szerint Norris éjszakájának végén a számla végösszege 100 ezer angol fontra, azaz csaknem 43,8 millió forintra rúgott. A buli körülbelül este 9-től reggel 6 óráig tartott, ám Norris csak éjjel 1-kor tudott csatlakozni a társasághoz, ugyanis annyi interjúkötelezettsége volt a futam után.

