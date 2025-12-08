A vasárnapi Abu-dzabi Nagydíjon megszerzett 3. helyével a McLaren versenyzője, Lando Norris lett a Forma-1 történetének 35. egyéni világbajnoka.

Az első F1-es világbajnoki címét ünneplő pilóta 1999. november 13-án született, édesanyja a belga Cisca Wauman, édesapja a befektetési szakember Adam Norris – a család igen jó (több száz millió fontra becsült) anyagi háttérrel rendelkezett-rendelkezik.

A kis Lando – nála három évvel idősebb bátyjával, Oliverrel együtt – 7 éves korában kóstolt bele a gokartozásba, húguk, Flo a jómódú britek között népszerű lovaglást választotta.

Bajnoki címek minden szinten

Norris 2013-ban a WSK Európa-bajnoki, 2014-ben a KF gokart-világbajnoki címét is megszerezte, majd miután belekóstolt a zárt kasztnis versenyzésbe (Ginetta Junior-sorozat) is, továbblépett a formaautózásba.

2015-ben indult a hazai MSA, valamint a német és az olasz Forma-4-es bajnokságban is, az elsőt meg is nyerte. 2016-ban az új-zélandi Toyota Racing Series, a Formula Renault 2.0 Eurocup és az észak-európai széria bajnoka is lett, a brit Forma–3-as bajnokság felén is részt vett, négy futamot nyerve, valamint a Makaói Forma-3-as nagydíjon is elindult.

2017 elején Norris bekerült a McLaren utánpótlásprogramjába, és amellett, hogy a Carlinnal megszerezte a Forma-3-as Európai bajnoki címet – valamint 2. lett Makaóban –, nyáron tesztlehetőséget is kapott az F1-csapatnál. 2018-ban a Forma-2-ben folytatta a Carlinnal, ott a 2. lett George Russell előtt, de megelőzte Alexander Albont és Nyck de Vriest.

Nem is volt kérdés, hogy ilyen eredmények után a McLaren neki adja a két szezon alatt nem sokat mutató Stoffel Vandoorne ülését.

Ígéretes újoncból karriergyilkos, majd világbajnok

Az újonc Norris első évében szépen helytállt az addigra már 5. szezonját gyűrő Carlos Sainz mellett, a 2020-as valódi szezonnyitón pedig első Forma-1-es dobogós helyezését is megszerezte, amikor 3. lett az Osztrák Nagydíjon. ’21-ben, immár Daniel Ricciardo mellett 4 dobogós helyezést szerzett, de kétszer a győzelemhez is közel járt: Monzában a csapat utasítására kellett a 2. helyen „bekísérnie” az ausztrált, míg az Orosz Nagydíj hajrájában épp a bokszutcai kérdés-javaslat ellenére száraz gumikon maradt kint az esőben, így nem tudta megtartani a vezető pozíciót.

2022 kevesebb látványos sikert, csak egy dobogót hozott neki, de teljesítménye így is éles kontrasztot alkotott a küszködő Ricciardóéval, Norris gyakorlatilag kivégezte a nyolcszoros futamgyőztes karrierjét, aki helyett 2023-ra egy másik, fiatal ausztrált, az Alpine-tól elcsaklizott Oscar Piastrit kapta csapattársnak.

A McLaren igen gyengén, már-már sereghajtóként kezdte a ’23-as szezont, ám amikor a fejlesztésekkel a jó irányba álltak, Norrisszal is beindult a szekér: az angol a nyár közepétől a dobogó rendszeres látogatója lett, hat 2. és egy 3. helyet könyvelhetett el.

2024 meghozta az áttörést: a Miami Nagydíjon Norris megszerezte első F1-es futamgyőzelmét, számos további dobogós helyezés mellett Hollandiában újra győzni tudott, az F1-es sajtó által kicsit „felfújva” ő volt Max Verstappen bajnoki kihívója – igaz, sosem került igazán közel a hollandhoz, ugyanakkor komoly szerepe volt abban, hogy a McLaren 1998 után újra konstruktőri bajnoki címet szerzett.

Nem úgy, mint idén, amikor bár az idény első kétharmadában kicsit hullámzó – de így is győzelmeket és dobogókat hozó – teljesítménye után ősztől igazán beindult, és – Baku kivételével – csak a csapat hibáinak köszönhetően kellett egészen Abu-Dzabiig várnia, hogy bebiztosítsa az egyéni bajnoki címet.

Portugálokat szeret

A 26 éves Norris az F1 mellett – generációja más tagjaihoz hasonlóan – imádja a videójátékokat, ahogy a házi kedvenceket is, de utóbbiakra egyelőre egyszerűen nincs ideje. A riválisaihoz hasonlóan Monacóban is otthonnal rendelkező pilóta a barátnők terén „határozott ízléssel” rendelkezik, hiszen előző és jelenlegi társa is portugál modell: Luisinha Oliveirával 2022 őszéig volt együtt, majd idén tűnt fel mellette a korábban a focista Joao Felix focistával is kapcsolatban lévő Magui Corceiro.