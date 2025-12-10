Csupán két ponton múlt, hogy Max Verstappen folytassa a menetelését, azonban a négyszeres világbajnok holland hiába nyert a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon, azzal, hogy Lando Norris a harmadik helyen ért célba, be tudta osztani az előnyét, így ő lett a Forma–1 2025-ös világbajnoka.

Ezzel a McLaren 26 éves pilótája egy szűk kör tagjává vált: a 76 szezon során mindössze harmincötödikként ért fel a királykategória csúcsára.

Norrist nemcsak a versenypályán, hanem azon kívül is érdeklik az autók. Az évek előrehaladtával tekintélyes gyűjteményre tett szert – az, hogy milyen autók alkotják, az alábbi galériából derül ki:

Jegyezzük meg, korántsem biztos, hogy mindegyik autó megvan még, hiszen ahogy az ő helyzetében a legtöbben, ő is cserélgeti a kocsikat. Norris ugyanígy például már az első autóján is túladott, ami egy több mint 50 éves, nem is szokványos Fiat 500 volt.

