Azt követően, hogy a saját fejlesztésű MX-30-at kínálta ügyfeleinek, új úton alakítja villanyautó kínálatát a Mazda. Kínai modellekkel közösen született modelljeit hozza Európába. A Mazdának és a Changannak közös vállalatai és gyári vannak Kínában. A Mazda 6e után itt a CX-6e, a szedán után egy szabadidő autó. A Changan Deepal S07 egyes platformját használva született Kínában a Mazda EZ-60 és annak európai változata a CX-6e.

Telítettnek tűnő piaci szegmensbe érkezik a Mazda új villanyautója , de látványos dizájnja és kiváló minőségérzetet adó, elegáns és hangulatos utastere – megfelelő árazás esetén, persze – megadja neki a siker esélyét. Szomorú ellenben, hogy a vezetésről a figyelmet a lehető legkevésbé elvonó, sok fizikai gombbal, tárcsával felszerelt műszerfalak egyik utolsó mohikánja is kapitulálni látszik ezzel az új modellel.

A Mazda szinte mindent az érintőképernyőre és a hangvezérlésre bíz új modelljében, kiegészítve az ember-gép kommunikációt a BMW-nél egyszer már érdektelenségbe fúlt gesztusvezérléssel és az erősen vitatható értelmű illetve használhatóságú kamerás visszapillantókkal. Az új villany-Mazda teljesen átlagos technikával és számokkal ismertük meg a hivatalos premier, a pénteken nyílt Brüsszeli Autószalon előtt egy hónappal megtartott exkluzív sajtórendezvényen, ahol a Vezess is részt vett.

41 fotó

Külső

Izgalmas, különleges, rejtelmes a CX-6e dizájnja, amit a szórt világítású stúdióban álló autó gyönyörű fényes-sötétlila (Nightfall Violet) festése még hangsúlyosabbá tett. Az alapforma harmóniáját számos helyen törik meg élesen, szokatlan szögekben fordított vonalak, beállított síkok, kontrasztosan tükröződő-árnyékba húzódó felületek. A világítótestek sem szokványosak, semmilyen mai divatot nem követnek.

A hatásos forma nagyon új a szemnek, még ha több stíluseleme felismerhetően kapcsolódik a mai Mazda crossoverekhez. Ott vannak benne a gyári szlengben Kodónak, a Mozgás Lelkének nevezett stílus motívumai, de ez a dizájn akkor is messzebbre elugrik a 2012-es CX-5-tel teremtett formavilágtól és mintha kevésbé szólna Európának és sokkal inkább a távolkeleti vásárlóknak, mint mondjuk a számunkra jóval befogadhatóbb, szinte már brit eleganciájú CX-60-asé.

Minél jobban megismerjük részleteiben is a formát, annál jobban tetszik a kocsi. Az ablakok keret nélküliek. Az összes olyan ponton, ahol mintha át lenne törve, meg lenne nyitva a karosszéria, ott át is van törve és meg is van nyitva: a motorháztető elején, az első kerekek előtt és a hátsó kerekek felett tényleges aerodinamikai funkciói is vannak a versenyautós-motorsportos légzőnyílásoknak. A fényből rajzolt elülső szárnymotívum és a hátsó zárófény látványos vizuális játékkal is szórakoztat minden nyitásnál-zárásnál: Ügyesen erősítik az autó identitásását a szokásosnál több helyen felbukkanó MAZDA-feliratok is.

Izgalmas, érdekes műtárgy tehát a CX-6e, és pont úgy is kell majd vigyázni rá a forgalomban. Iszonyúan sérülékeny körben ez a forma, nagyon óvatosnak kell lennie minden padka, oszlop, kapu, másik autó közelében manőverezve annak, aki nem szeretné karcokkal, horpadásokkal hamar elrontani az összhatást.

A kecses dizájn elleplezi az autó irdatlan méreteit. A CX-6e több mint tíz centivel hosszabb és valamivel szélesebb is a CX-60-nál: 4,85 méter hosszú, 1,935 méter széles és 1,62 méter magas. A tengelytáv 2,9 méter, kicsit hosszabb, mint a Tesla Model Y-é. Az alapméretű felnik 19 collosak, felárért 21 hüvelykes keréktárcsák is kérhetők az autóra.

Belső

Pár éve még azt mondtam volna, hogy tanulmányautós a CX-6e utastere. Ma már inkább azt mondom, hogy olyan, mintha egy új kínai prémiumgyártónál készült volna. Végülis mindegy: mindkettő azt jelenti, hogy a látvány izgalmas, a funkcionalitás, az ergonómia pedig háttérbe szorul.

A térkínálat mindenesetre lenyűgöző. Elöl a magasra emelt könyöklő valamelyest beletakar a térélménybe, de hátul a széles paddal, az irdatlan lábtérrel (és persze a merész színválasztású bőrutánzatú kárpittal) már-már luxuslimuzinos a térérzet mellett a hangulat is.

A vezetőülés különleges formázása, érdekes, hangsugárzókat is tartalmazó fejtámlája dacára érzésre egy kényelmes, normális autóülésnek tűnt az első fenékpróba alkalmával. A kormány-pedál-ülés geometria jól beállítható, a kilátás előre-oldalra átlagos, a hosszú motorháztetővel együtt is lehet érezni, meddig nyúlik a kocsi orra. A kormány mögé, bajuszkapcsolóként felszerelt, furcsán vaskos irányváltó kezelése könnyűnek, természetesnek tűnik, a másik bajuszkapcsoló viszont kissé túlkombinált az ide került ablaktörlő-funkcióval. A kormánygombok könnyen megtanulhatónak, lenézés nélkül is felismerhetőnek, természetesen kezelhetőnek tűnnek.

Álló helyzetben, valós forgalmi kihívások nélkül az irdatlan, 66 centis (26”) képátlójú, 32:9 képarányú, 5K felbontású érintőkijelzőre, hangvezérlésre és gesztusfelismerésre alapozott, igen kevés dedikált kezelőelemet tartalmazó infotainment- illetve menürendszer működéséről még nem merünk ítéletet alkotni.

A gesztusvezérlés vicces lehet, de nehezen tudom elképzelni, hogy a mindennapokban ténylegesen használnám az OK-jelzést a hazanavigálás elindítására, a feltartott hüvelykujjat a menetjelző hang ki-be kapcsolására, az ököllel fenyegetést a munkahelyre való útvonaltervezésre, vagy szívecske mutatását arra, hogy az épp hallott zenét a kocsi tegye el a Kedvencek playlistre. És a legjobb: V-betűt mutatva a belső kamera készít rólunk egy szelfit. Tényleg van ezekre a dolgokra bárkinek is szüksége egy autóban???

Amikor a belső dizájnt bemutató előadót személyesen megkérdeztem, nem lett volna-e jobb, biztonságosabb, praktikusabb esetleg nem integetésre programozni a kocsit, valamint behódolni az érintőképernyő-őrületnek, ellenben megtartani az elkülönített klímakonzolt, a tárcsás menüvezérlés lehetőségét, a sok fizikai gombot, amit a mai nem-elektromos Mazdák mindmáig hősiesen őriznek, azt mondta: ő is jobban szereti a jól bevált, a figyelmet a vezetésről nem elvonó rendszereket.

Szóval tényleg nagyon úgy néz ki, hogy a mai autók belsejét nem azok tervezik, akik tudják, mitől jó, használható és biztonságos egy autóbelső, és nem is azok számára, akik jó, használható és biztonságos autót szeretnének. De akkor ki a felelős ezekért a guruló mobiltelefonokért? Szerintem valamiféle, az emberiség bosszantására és veszélyeztetésére létrejött összeesküvés ügynökei, alighanem gyíkemberek állnak a háttérben. Akik, el kell ismernem, remek munkát végeznek, ha már a klasszikus vezetési élmény egyik utolsó elkötelezett hívének számító Mazdát is sikerült a befolyásuk alá keríteniük. Na de ne lamentáljunk ezen az utálatos, de láthatóan megváltoztathatatlan trenden, térjünk inkább vissza magához az autóhoz.

A csomagtér kisebb, mint a kocsi külméretei alapján gondolnánk, de azért így se kicsi. 468 liter az alapméret, 1,434 literre bővül a tér a könnyedén a raktérpadlóval síkba dönthető támlákkal. A tárolókapacitást 80 literes frunk egészíti ki az autó orrában.

A magasabb felszereltség (Takumi Plus), ha kell a vevőnek, ha nem, tartalmazza az egyik legvitatottabb mai autóipari újtást, a digitális visszapillantó tükröket. Láttunk már ilyenből jót is (Honda e) de főleg rosszakat (Audi e-Tron sorozat) – igazán kíváncsiak vagyunk, mennyire lesz élhető a valóságban a Mazda három belső képernyőkből és látványos, kis szárnyakra szerelt oldalsó kamerás rendszere. (A belső tükör azért szerencsére átbillenthető hagyományos, tükröző állásba is, ha valakinek nem jön be a vetített kép, vagy ha elkoszolódik a kamera.)

Az 1,05 négyzetméteres üvegtető a CX-6e alapfelszereltségének része. Az üveg alá elektromos mozgatású vászonárnyékoló húzható, ami erős napsütésben és hideg időben is jobb a komfortérzetnek, mint az egyre több gyártónál megjelenő elektrokromatikusan sötétíthető vagy árnyékolás, takarás nélküli megoldások.

Az audiorendszer a csúcsmodellben 23 hangsugárzóval szórakoztatja az utasokat és akár 1280 watt teljesítménnyel szívja az energiát az akkuból. Jópofa, de nem tudjuk, a valóságban mennyire életképes ötlet az első fejtámlákba épített Bluetooth hangsugárzó: az elképzelés az, hogy amíg hátul alszanak a gyerekek, ne a 23 hangszóróból dübörögjön, hanem a két privát kis hangszóróból sutyorogjon a zene vagy a hangoskönyv az elöl ülőknek.

Technika

Alapjait tekintve a 6e-hez hasonlóan ennek a modellnek is Changan EPA platformja adja. Mazda CX-6e magja 78 kWh kapacitású lítium-vas-foszfát akkumulátor. Ez a technológia arról ismert, hogy bár a számháborúban nemigen jeleskedik, tartóssága, megbízhatósága jobb a más kémiájú lítium-akkukénál. A Mazda energiatárolója 165 kW maximális töltési teljesítményt képes fogadni, váltóáramról három fázison 11 kW-tal tölthető. Az akkuról 3,5 kW maximális teljesítményig külső fogyasztók is megtáplálhatók. Jópofa érdekesség, hogy a menetjelző fények különböző ritmusú villogással jelzik a töltés megindulását illetve a teljes töltöttség elérését.

A kocsi a forgalmazás kezdetén kizárólag hátsókerék-hajtással, egyetlen 258 lóerős, 290 Nm leadására képes, a hátsó tengelyre épített motorral lesz kapható. Az autó végsebessége 185 km/h, 0-100-as gyorsulása 7,9 másodperc. Kiemelkedik viszont a villanyautós átlagból a vontatási képesség: 1,5 tonnás lakókocsi, lószállító, utánfutó is húzható a kocsival.

Az energiafogyasztásra vegyes üzemben felszereltségtől, kerékmérettől függően 18,9-19,4 kWh/100 kilométeres nemhivatalos, előzetes értéket adott meg a gyártó a végső katalógusadatok megjelentetéséig.

Vezetés

Mivel csak álló helyzetben találkoztunk a Mazda CX-6e-vrl, rgyelőre csak annyit tudunk elmondani olvasóinknak a vezetési élményről, hogy mit ígér ezzel kapcsolatban a Mazda. Állítólag a Kínában tervezett, de a Mazda európai K+F-központjában finomhangolt futóművel (elöl MacPherson, hátul multilink), kormányzással, fékrendszerrel és vezetéstámogatással kiegyensúlyozott, remek reakciókészségű, finom működésű villanyautó a CX-6e. A kormány 2,55-öt fordul faltól falig, így nagy mérete ellenére közvetlenül irányítható, mozgékony a kocsi.

Az alapértelmezett Normal és Sport üzemmódok mellett választható egy Individual setup is, amelyben a regeneratív fékezés (négy erősségi szint), a kormányrásegítés (alap vagy sportos) és a gyorsulás (alapértelmezett vagy erőteljes) egyéni ízlés szerint beállítható.

A vezetéstámogatás, ha kéri a vevő, ha nem, mindent tud, ami egy ekkora kocsinál manapság megszokott: a Mazda minden CX-6e-hez ugyanazt a teljes asszisztens-csomagot adja. A szokásos hasznos, haszontalan és idegesítő rendszerek mellett praktikus különlegességnek számít az elektronikus kilincses ajtók kerékpárosok elé nyitását megakadályozó biztonsági automatika és a klasszikus mikróban szárított macskák világát idéző hülyebiztos érdekességnek a hátsó ülést figyelő beltéri kamera, amely jelzi, ha a vezető netán bennfelejtené a kisgyerekét a kocsiban kiszálláskor.

Ennek kvázi az ellenkezőjét is tudja az autó: ha kisállatot hagynánk a kocsiban, bekapcsolható egy olyan üzemmód, ami klimatizáltan tartja az autó belterét és egy üzenetet ír ki az aggódó járókelőknek, miszerint minden oké, nem kell betörni az ablakot és kimenteni Bodrit a hátsó ülésről.

Költségek

A Mazda CX-6e 2026 júniusában érkezik az európai piacra. Az áráról még nem sokat tudunk, de azt már igen, hogy vám is lesz a hozzánk szállított kocsin. Akárcsak az elektromos 6-os, ez a villanyautó is Kínában, a Changan (félig a japán márka tulajdonában álló kínai autógyártó vállalat) gyárában készül.

Értékelés

Az új villany-Mazda leginkább a dizájnnal igyekszik megfogni az autóvásárlókat. Ebben a modellben hiába keresünk a Mazdánál gyakran alkalmazott innovatív, különutas technikai megoldásokat: műszaki értelemben az új elektromos crossover többé-kevésbé ugyanazt hozza, amit a mai mainstream ebben a méret- és teljesítmény-kategóriában.

Természetesen várjuk az első menetpróba, tesztvezetés lehetőségét, kiderítve mit is mutat a valóságban az elmondottan jól hangzó vezetési élményből a szép, de a trendeket inkább csak követő, mint alakító CX-6e az első találkozásunkat követően.

Mellette – Ellene Szép

Tágas

Igényes az utaster Sérülékeny a karosszéria a városi dzsungelben

Érintőképernyőre, hangvezérlésre és gesztusvezérlésre alapozott HMI a bevált tárcsásgombos Mazda-rendszer helyett

Szavazás