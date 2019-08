Szinte semmit nem vesz észre a sofőr abból, ami a hajtásban történik, de minden mástól is igyekszik megvédeni az autó, és csak legszükségesebb visszajelzésekkel zavarja az utazást. Ebben élen jár a független felfüggesztés, amely a legtöbb úthibával elbánik. Cserébe viszont kanyarokban bedől a kasztni, de ez nem aggasztó, a kerekek nem veszítenek tapadást, viszont az oldaltartás nélküli ülések miatt kicsit kapaszkodni kell a kormányba, ha túl gyorsan érkezünk egy kanyarba. 19 colos felnijei látványosak, nagyok, de 225/55-ös abroncsok elég oldalfallal rendelkeznek, hogy részt vegyenek a csillapításban. Szóval, igen kényelmes ebben a konfigurációban is a Mazda CX-5.

Ami nagyban befolyásolja az autó mozgását az 1,8 tonnás üres tömege. A kanyarok mellett főként lassításkor érezni ezt a súlyt, szokni kell a féket, amely eleinte alulméretezettnek hatott. Persze gyorsításkor is jelen van súly, így a viszonylag nagy nyomaték ellenére is átlagos dinamikával bír a kocsi. Lassúnak persze sem nevezhető, rendelkezik elég tartalékkal. Országúton és autópályán különösen elemében van, lazán képes a sebességhatárok feletti utazótempóra is. Bár az autó mellett állva hallható a jellegzetes dízel motorhang, az utastérben ebből keveset venni észre, ahogy a szél vagy a gördülésből fakadó zajok is távol maradnak az utasok fülétől. Igazán csendes a CX-5 belseje.

Bár a maximális nyomaték már 2000-es fordulatszámnál rendelkezésre áll, a motor nem tiltakozik akkor sem, ha pörgetnénk, élénken forog akár 5500-ig, igaz ennek nem sok értelme van. Ha nem manuális módban próbálkozunk, az automata nagyon ritkán tesz ilyet, 2000-2700-as fordulatszám-tartományban elrendezi a dolgot. A hatfokozatú automata váltó szinte észrevétlenül teszi a dolgát, finoman kapcsolgat. A komfortos hangolásból a kormányzás lóg ki leginkább, persze nem nagyon, de fentiekhez képest élénkebb reakciójú, pontos szerkezet.

A vezetőt számos rendszer segíti, így 0-200km/h között működő távolságtartó tempomat, amely a hasonló eszközökkel összevetve kifejezetten jól végzi a dolgát, normál üzemben, csak finoman avatkozik be, nincs hirtelenkedés. A vészfékezést viszont nem szereti, autópályán hirtelen megálló sor esetén hangos sipákolás mellett kéri a vezetőt, hogy fékezzen. Ugyanakkor gyakran jajong a fáradtságérzékelő is, mert szerinte pihenőre lett volna szükségem, akár indulás után fél órával is. Ez a rendszer túlérzékeny. Van a modellben ezen felül sávtartó, holttérfigyelő, automatikus vészfékezés (parkoláskor is) és táblafelismerés is.