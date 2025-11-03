Ha nem lenne a kormányon a logó valószínűleg a legvadabb Mazda fanok sem mondanák meg, hogy ez a japán márka modellje. De nem bízták véletlenre a márkaazonosítást a tervezők, az ülések támláiba is belepréselték és a „kardánalagút” dobozának nyitógombján és első ülések hátsó betétein is olvashatjuk, hogy MAZDA.

Lehengerlő a Takumi Plus felszereltség prémium érzése. A különleges színválasztás, a Nappa bőr és a velúr vegyes használata, a látványos szegések, varrások igazán különlegesnek mutatják az autót. Egészen más ez, mint a legtöbb Mazdában általános alapvetően fekete belső. Kedvencem a kétszínű kormány, amely elsősorban a prémium modellek sajátja.

Ülései sportosan kagylószerű kialakításúak – integrált fejtámlával -, de sokkal inkább komfortosak, oldaltartásuk, combtámasztásuk rendben van. Köszönhetően az akkumulátor miatt kissé magasan futó padlónak nem lehet alacsonyra engedni, de a jó üléspozíció könnyen megtalálható.

Hátul is megvan a kellő lábtér és fejtér (az üvegtető ellenére), de a kényelem mégsem 100%-os, mivel a magas padló miatt a felnőttek térde a csípőcsontjuk fölé kerül. Jutott ide elnöki funkció is, mivel a kis középső képernyőről szabályozható az első utasülés.

Természetesen két képernyő adja az információk forrását és a beállítások terepét. A vezető előtti 10,2, a központi 14,6 col átmérőjű. Tűéles a megjelenés, de kissé kusza a vezetőelőtti kijelző, amelynek aprólékos adati között legalább a sebességjelzés nagyobb számokkal tűnik ki. Leolvashatjuk itt az energiaáramlás, az abroncsnyomás értékeit, de talán fontosabb a hátralévő hatótáv és az akkumulátor töltöttségének állapotát is kijelzi.

Nagyon nem szükséges ránézni egyébként, mert a head-up display a legszükségesebbeket megmutatja.

Talán nemcsak a divat miatt laptop méretű képernyő, hiszen az ablakemelőkén és a kormányon lévőkön kívül nem találunk gombokat, minden a menübe költözött. Bajuszkapcsolók ugyan vannak, de a szokásoshoz képest más funkcióikkal. Ha nem automata módban használnák az ablaktörlőt, akkor ahhoz is menübe kell lépnünk, manuálisan egyetlen törlést vagy mosást aktiválhatunk a karról.

Hagyományos váltókar nincs, a jobb oldali bajuszkapcsoló tölti be ezt a szerepet, de ugyanezzel aktiválhatjuk a tempomatot, ugyanakkor a részletek beállításához már a bal kezünk és a kormány gombjai kellenek. Egyetemi ergonómia-oktatáson nem ez lesz a mintapélda, ahogy a menübe rejtett visszapillantó állítás aktiválás sem egy frappáns megoldás. Még szellőzőrostélyok manuális zárása is hiányzik.

A menü kialakítását személyre szabhatjuk, módosíthatók a widgetek, beállíthatunk gyorsbillentyűket, amelyekkel a gyakran használt funkciókhoz férhetünk hozzá. Ilyen funkcióval két gombot a kormányon is kialakítottak.

Nincs azonban ezekre sem feltétlenül szükség, ugyanis egyes funkciók hanggal vagy gesztusokkal is vezérelhetők. Utóbbiak a tetőbe épített kamerát használva érhetőek el, a némítás vagy fotózás kézjeleit elég jól felismerte a rendszer, a többi nem ment ilyen flottul.

A „Hey Mazda” kezdeti aktiváló parancs után kilenc európai nyelven (a magyar nincs közte) vezérelhetnek hangutasítással különböző funkciókat az utasok, akár a hátul ülők is. Irányíthatjuk így a légkondicionálót, az ablakokat, az ülésbeállítást, az ajtózárat, a head-up kijelzőt a hifit, sőt a hátsó spoilert is.

Egészen jó hifi kerül a Mazda6e-be, amelyet a Sony szállít, a csomagtartóban elhelyezett mélynyomóval kiegészített rendszerben 14 hangszóró szerepel. Kicsit túlvezérlt, de alacsony hangszint mellett is tiszta a hangzás. Jutott hangszóró a vezető fejtámlájába is, amely például arra jó, hogy csak itt szólaljon meg a telefonhívás. Sajnos a rendszerhez kapcsolódó mikrofon nem túl érzékeny a teszt alatt szinte minden hívott fél arra panaszkodott, hogy alig hallja, amit mondok.

Az utastér praktikusságát dupla futású középkonzol fokozza. Felül pohártartó és hűtött vezeték nélkül telefontöltőt találunk, míg alul nagyobb polc és USB töltők fokozzák a praktikumot.