A Tokiói Autószalonon egy egészen apró és egy kifejezetten nagy tanulmányautót mutatott be a Mazda. Az előbbiről már részletesen beszámoltunk, de nem kevésbé érdekfeszítő a Mazda Vision X-Coupe (kiejtése: krossz-kupé), amely ugyanúgy a „vezetés élménye mozdítja elő a fenntartható jövőt” szlogen égisze alatt született.

18 fotó

Formailag a Kodo (a mozgás lelke) dizájnfilozófia következő evolúciós szintjét testesíti meg az 505 cm hosszú autó. A tekintélyes, 308 cm-es tengelytáv ellenére nem tisztán elektromos járműről van szó: egy kéttárcsás Wankel-motorra épülő plug-in hibrid hajtásláncot szereltek kecses, négyajtós kupé orrába.

A rendszerteljesítmény 510 lóerő, a tisztán elektromos hatótávolság 160 kilométer, hibridként 800 kilométert tud megtenni az autó. A belső égésű motor a Mazda által kidolgozott technológiával, mikroalgából előállított bioüzemanyaggal működtethető, azaz képes a szénsemleges közlekedésre. A mikroalgák megkötik a légköri széndioxidot, így „minél többet használjuk az autót, annál inkább hozzájárulunk az üvegházhatás csökkentéséhez” – érvel a Mazda.

Az utolsó Mazda, amelyben a Wankel-motor nem áramot fejlesztett, hanem hagyományos módon hajtotta a kerekeket, az RX-8 volt. Annak hátrafelé nyíló, rövid hátsó oldalajtaja furcsán hatott, de jelen esetben szerencsés lett volna itt is alkalmazni: az X-Coupé hátsó ajtajai ugyanis (a rendelkezésre álló fényképek tanúsága szerint) szűk nyílásukkal és viszonylag csekély nyitási szögükkel megnehezíthetik a beszállást a hátsó ülésekre.

A hátsó üléshely élményét tovább rontja a hátrafelé szűkülő karosszéria, valamint a lapos és keskeny hátsó szélvédő – persze a látvány ugyanolyan lenyűgöző, mint a hátsó lámpatesteké, amelyet mintha a karosszériába esztergált vájatokba süllyesztettek volna bele. Elöl hagyományos, keskeny fényszórókat találunk, a karakterfények a Mazda hagyományos (de itt nem létező) hűtőmaszkjának kontúrjait rajzolják ki az egyébként egybefüggő orr-felületen.

Persze formatanulmányról van szó, amelyből jelen formájában talán soha nem születik sorozatgyártású autó. Ha mégis, reméljük, a belső térből is minél többet átemelnék a szériamodellbe: a magasra emelt kardánalagút tetejére szerelt sebességváltó kar és a ténylegesen analógnak tűnő, három tárcsás műszeregység klasszikus sportautós hangulatot teremt, míg a modern informatikai elvárások kielégítéséről az utas elé áthúzódó kijelző gondoskodik.

Két éve is egy hibrid tanulmányautóval nyűgözte le a világot a Mazda: