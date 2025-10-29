Javában zajlik a Japán Mobilitási Kiállítás, melyen a Toyota újdonságai – vadonatúj, Rolls-Royce-rivális luxusalmárka, hatkerekű jövőbusz, új Corolla – mellett a további hazai gyártók is igyekeznek megmutatni magukat.

Az új márkalogó mellett a Mazda például egy városimini-tanulmányt, a Vision-X Compactet is leleplezett. A kompakt kifejezés ne tévesszen meg senkit, egészen apró autóról van szó.

A modell a Mazda2 alá sorolható, formájában pedig – legalábbis a hátsó traktust illetően erősen emlékeztet a Ford Ka első, 1996-ban debütált generációjára.

De vissza a méretekhez: az új koncepciójárgány hossza 3825, szélessége, magassága 1470 mm, a tengelytáv 2515 mm, azaz 10 centivel rövidebb a már említett Mazda2-nél, tengelytávja pedig 5,5 cm-rel kevesebb.

A fekete kerékívekkel és ugyanilyen színű panorámatetővel feldobott külső, de a belső is szándékoltan minimalista, a zárt frontrész és a fedett felnik alapján egyértelműen villanyautónak szánt apróság orrán a megvilágított embléma jelent egy kis izgalmat, míg a vezetőnek a mesterséges intelligencia integrációja hoz majd újat.

Kattints a képre, galéria nyílik!

7 fotó

A kisautónak nincs saját infotainment-rendszere, ugyanis a Mazda szerint – legalábbis ebben a kategóriában biztosan – az emberek saját okostelefonjaikat használják, ugyanakkor „barátként”, utastársként beépítették az MI-t, mely igyekszik majd valódi kapcsolatot kiépíteni a vezetővel, olyanokat mond majd például, hogy „szép besorolás” vagy épp egy korábban említett kávézóhoz kínál látványos utat. Az MI a Mazda állítása szerint figyeli és kiismeri majd a vezető hangulatát, idővel annak megfelelő zenei lejátszólistákat is ajánl, de persze képes „befogni” is, ha úgy látja, nincs itt az ideje a csevegésnek.

Egyelőre a Google Assistant dolgozik az aprócska Mazdában, de a tervek szerint idővel lecserélik majd a sokkal természetesebb párbeszédre képes Geminire.