A következő napokban az autós világ Japánra figyel, ugyanis október 30-ától november 9-éig a fővárosban tartják a Japán Mobilitási Kiállítást (leánykori nevén Tokiói Autószalon). Noha a hivatalos program cikkünk megjelenéséig még nem kezdődött el, a figyelem már Tokióra szegeződik, az alkalmat pedig több márka is kihasználta, hogy nagy ívű bejelentéseket tegyen.

Így tett a Mazda is. A hirosimai központú márka immár

hivatalosan is lecseréli 1997 júniusa óta használt, krómhatású, 3D-s emblémáját,

melynek helyét új, modern, 2D-s minta veszi át. A logó fokozatosan kerül majd rá az új Mazdákra, több modell esetében ráadásul háttérvilágítást is kap.

Maga a minta egyébként nem változik sokat, az ovális formában lévő kitárt szárnyak továbbra is megidézik a Mazda M betűjét. Változik egyébként a Mazda feliratban történő hivatalos megjelenésének betűtípusa is, a klasszikusabb stílusút egy modern, letisztultabb verzió váltja.

Nézd meg az eddigi összes Mazda-jelölést galériánkban – kattints a képre!

11 fotó

A Mazda emblémacseréje már jó ideje terítéken volt. Szemfülesek már tavaly nyáron kiszúrták, hogy az új logó tervei kiszivárogtak a japán védjegyhivatalból.