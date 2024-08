Amikor áprilisban bemutatkozott a Mazda EZ-6, még nem lehetett tudni arról, hogy a modellt fogják-e a kínai piacon kívül is forgalmazni. Ez most eldőlt: a gyár mai közleménye szerint igen, Európában is kapható lesz a szedán, méghozzá már 2024 őszétől.

A név jól mutatja, hogy a Mazda6 utódmodelljéről van szó. Az újonc plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtáslánccal is kapható lesz, ám mivel egyikről sem állnak rendelkezésre érdemi műszaki adatok, ezt ezen a ponton félre is tehetjük.

Ami a méreteket illeti, a minimumot közölte a Mazda: ezek szerint a szedán 4921 mm hosszú, 1890 mm széles és 1485 mm magas, kerekei 19 colosak, és a hátsók hajtottak.

Egyéb technológiai kérdésekben már nem volt ilyen szűkszavú a Mazda: az EZ-6 2,5-es szintű önvezetésre lesz képes, amelyben nagy teljesítményű Qualcomm processzor, négy darab nagy felbontású, széles látószögű kamera, valamint tizenkettő erős radar lesz segítségére.

Az új Mazda képes lesz önállóan vagy távvezérléssel parkolni, illetve kiálláskor automatikusan visszakövetni a beparkoláskor megtett útvonalat.