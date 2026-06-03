Miközben a használt hibridek iránti kereslet is harmadával bővült Magyarországon, az elektromos modellek előretörése látványosabb volt. A Használtautó.hu adatai szerint májusban a Tesla Model 3-at már több mint kétszer annyian keresték, mint a legnépszerűbb hibridet, a Toyota Corollát. Májusban Tesla Model 3-at háromezren kerestek, miközben a hibrid Toyota Corollára 1500 érdeklődést regisztráltak a hónapban. Februárban még 2800-1800 volt a két autó aránya.

Az elektromos autók iránti érdeklődés egyetlen év alatt összességében 57 százalékkal emelkedett, a benzinesek iránti pedig három százalékkal lett magasabb. A dízelek több mint tizedével kevesebb érdeklődőt vonzottak idén májusban, mint egy évvel korábban. Az adatok alapján a vásárlók egyre inkább nyitottak az alternatív hajtások iránt, a dízelek pedig fokozatosan veszítenek korábbi dominanciájukból.

A hazai használtautó-kínálat fiatalodására utal, hogy 2026 májusában az autók átlagos életkora 13 év alá csökkent, szemben az egy évvel korábbi 13,2 évvel. Ezzel párhuzamosan egy év alatt mintegy 300 ezer forinttal emelkedett átlagár a piacon.

A Használtautó.hu adatai alapján az átlagos vételár az idei ötödik hónapban 5,3 millió forint volt, a medián vételár pedig 3,2 millió (szemben az egy évvel korábbi 4,9 és 2,9 milliós összeggel). A fiatalabb autók alacsonyabb futásteljesítményt is jelentenek: a meghirdetett járművek kilométerórája átlagosan már alig több, mint 173 ezer kilométert mutat, szemben a tavaly májusi 180 ezer kilométerrel.

Miközben az elektromos modellek iránti kereslet nőtt, a karosszériatípusok közül továbbra is a városi terepjárók erősödtek a legnagyobb mértékben: az SUV-k és crossoverek iránt több mint 15 százalékkal nőtt az érdeklődés egy év alatt.

Az elektromos autók ranglistáján a Tesla Model 3 után a BMW i sorozat, a Nissan Leaf, a Tesla Model Y és a Hyundai Kona szerepel a májusi top 5-ben, míg a hibridek között a Toyota három modellje, a Corolla, a RAV 4 és a C-HR után a Ford Kuga, majd ismét egy Toyota, a Yaris került be a legkeresettebb modellek közé.