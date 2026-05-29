A tavalyi adatokhoz viszonyítva jelentősen, közel 14%-kal csökkent a használt dízelautók iránti érdeklődés 2026 első négy hónapjában a Használtautó.hu adatai szerint.

A napokban írtunk róla, hogy az újautó-piacon már nagyobb volt az érdeklődés a különböző villanyos modellek iránt, mint a dízelekre irányuló kereslet, és úgy tűnik, a használt autók között is egyre csökken az utóbbiak iránti érdeklődés.

A dízelautók piacán az elmúlt években egyértelmű szerkezeti átalakulás zajlik, állítja a Használtautó.hu friss közleményében. A korábbi üzemanyagár-sokkok sok vásárlót óvatossá tettek, miközben az autógyártók és a céges flották is egyre nagyobb arányban fordulnak a mild hibridek, plug-in hibridek és elektromos modellek felé. Ezzel párhuzamosan a vásárlói bizalom is fokozatosan erősödik a – részben vagy egészben – elektromos hajtásláncok iránt, így a dízel fokozatosan veszít korábbi dominanciájából.

A szegmens ugyanakkor korántsem tűnik el: inkább egy tudatosabban választó, hosszú távú értéket kereső vásárlói kör preferált alternatívájává válik. Jól mutatja ezt, hogy a Mazda nemrég egy új SUV-modellt is bemutatott soros hathengeres, 3,3 literes dízelmotorral, jelezve, hogy a technológiának továbbra is vannak elkötelezett hívei.

Az oldal adatai alapján a dízelautók között a Volkswagen Passat fölénye továbbra is kiemelkedő: a modell átlagosan 3,78 millió forintos áron, 13,4 éves átlagéletkorral és több mint 263 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel szerepelt a kínálatban. A második helyezett BMW X sorozat jelentősen fiatalabb, átlagosan 9,4 éves autókból álló mezőnnyel és több mint 11,5 millió forintos átlagárral került fel a dobogóra, ami jól mutatja, hogy a magasabb árkategóriában is erős a kereslet a prémium dízelek iránt.

A top 10-ben három BMW-modell is helyet kapott, miközben a Volkswagen és az Audi kettő, a Mercedes-Benz és a Škoda pedig egy-egy típussal szerepel a listán, jelezve, hogy a német konszernek dominanciája továbbra is elsöprő a dízel szegmensben. A nem német hátterű gyártók közül csak a Ford kapott helyet az első tízben, ami nem meglepő, hiszen a Focus modellek népszerűsége töretlen.

Az első négy hónap összesített adatai alapján januárban 26,4%-kal, februárban 12,7%-kal, márciusban 5,3%-kal, áprilisban pedig 12,9%-kal csökkent az érdeklődések száma az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor az átlagárak minden hónapban emelkedtek: januárban 2,4%-kal, februárban 4,4%-kal, márciusban 2,8%-kal, áprilisban pedig 4,7%-kal nőttek a dízel használt autók árai. A jelenség arra utal, hogy bár kevesebben keresnek ilyen járműveket, a piacon maradó vásárlók tudatosabban választanak, és hajlandóak magasabb árat fizetni a jobb állapotú vagy fiatalabb modellekért.

Az áprilisi adatok valamivel visszafogottabb aktivitást mutatnak a használtautó-piacon. Ebben szerepet játszhatott a magyar országgyűlési választások időszaka is, amely több fogyasztói kategóriában ideiglenes keresletcsökkenést eredményezett, nem kizárólag a dízelszegmensben.

„A 2026-os adatok alapján jól látszik, hogy tovább csökken a dízelautók iránti érdeklődés a használtautó-piacon. Az év első hónapjaiban jellemzően 10-20%-kal kevesebb érdeklődés érkezett, mint tavaly ilyenkor. Ennek egyik oka, hogy a korábbi üzemanyagár-robbanás sok vásárlót elbizonytalanított, miközben a gyártók és a céges flották egyre erősebben fordulnak a hibridek, plug-in hibridek és elektromos modellek felé” – magyarázta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője. „A dízel ugyanakkor még messze nincs eltűnőben, illetve az látható, hogy átalakul a szerepe a piacon. A korábbi domináns pozíció helyett egy szűkebb, tudatosabban választó vásárlói kör marad meg mellette” – tette hozzá.