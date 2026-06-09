A Chery, a legnagyobb kínai autóexportőr idén is elvitt bennünket az éves nagy kínai autókiállításra (ezúttal Pekingbe, a tavalyi Sanghajban volt), majd 2700 másik vendéggel, szakújságírókkal, influenszerekkel, üzleti partnerekkel együtt meghívott minket a cég székhelyére, Wuhuba, éves gigakonferenciájára. Itt aztán láttunk töréstesztet, vezettünk új modelleket és alapos képzést kaptunk abból is, hogy áll most a Chery legkevésbé autós üzletága, a humanoid robotok fejlesztése-gyártása.

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A többé-kevésbé ember formájú, kétlábú, kétkarú, egyfejű humanoid robotokról jobbára azok a hírek, videók járják be a világsajtót, amikor ezek a gépek valami extrém teljesítményt produkálnak, vagy épp ellenkezőleg, szánalmasan csetlenek-botlanak. Esetleg amikor nagyon jól néznek ki, mint a Tesla masinája. Kaptunk már híreket lehetséges ipari, sőt: autóipari alkalmazások terveiről is, állítólag a BMW és a Renault is ilyesmin gondolkodik. Valódi tömeges alkalmazásukról, nagyobb kontingens tényleges értékesítéséről viszont még nem igazán tudunk. Pontosan nem tudtunk, mostanáig.

A humanoid robot nem feltétlenül univerzális gép, lehet célszerszám is

A Chery sajátságosan közelíti meg az emberszerű robotok fejlesztését. Először nem is értettük pontosan, mire gondolnak, amikor “szcenárió-alapú” robotfejlesztésről beszéltek a sajtótájékoztatón.

Szcenárió? Nem mindegy, éppen mit kell csinálnia, milyen szcenárióban kell helytállnia az ember formájú robotnak? Hát nem az a lényeg, hogy egy ilyen robot bármit meg tud csinálni, amit egy ember?

Nem feltétlenül. A Chery, illetve az AIMOGA úgy gondolja, attól, hogy egy robot úgy néz ki, mint egy ember, még nem feltétlenül kell éppen olyan sokoldalúan felhasználónak is lennie. Ezért például a kínai rendőrséggel kötött üzletben olyan gépeket fejlesztettek ki és kezdtek gyártani, amely leginkább egy feladatra való: kimenni az utcára és ott olyan feladatokat ellátni, amelyek veszélyesek vagy unalmasak egy hús-vér rendőr számára.

Ahogy megnéztük az ezer darab robotzsaru átadóünnepségét – nem tervek, nem szándékok, tényleges átadás -, majd pedig ellátogattunk a Chery robotfejlesztő vállalkozása, az AIMOGA központjába és gyártóüzemébe, lassan megértettük, miről is beszélnek. Már csak azért is, mert azok a robotprodukciók, ahol nem valami olyat csináltak szegény masinák, amire ténylegesen szükség van, kínosak, ügyetlenek és lassúak voltak.

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Közlekedési rendőr-robot

Biztosan lesz majd olyan pillanat, amikor az ipar képes lesz előállítani egy rendőr összes feladatát ellátni képes androidot. A Chery addig is csinált egy olyan rendőrségi robotot, ami egy kereszteződés közepén egyszerű karjelzésekkel irányítani tudja a forgalmat, oda tud menni (nem is menni: gurulni) figyelmeztetni a zebrán pirosnál elinduló gyalogost, vagy végig tudja nézni az út mellett parkoló kocsikat, ellenőrizve a parkolás díjfizetést vagy a szabálytalan várakozást.

Egy ilyen robot értékes, egyelőre a gépinél sokkal sokoldalúbban felhasználható emberi munkarőt szabadít fel és biztonságosabbá teszi a közlekedést ott is, ahol eddig nem volt kapacitás mozgó, az aktuális helyzetre reagáló intelligens rendőri segítség telepítésére. No meg persze büntet, megfigyel és rendőri jelenlétet prezentál, amit talán utálunk néha ugyan, de tagadhatatlanul jót tesz a közlekedési kultúrának.

És mindez nem egy startup víziója, hanem valós igényekre adott termékválasz. A Chery egyelőre ezer darabot gyártott le és adott át a kínai rendőrségnek, ami ha állami üzlet is, mégiscsak üzlet.

Robotnővér

Egy másik szcenárió szerint a kórházi betegirányítást végző frusztrált, fáradt, ugyanazokra a kérdésekre ugyanazokat a válaszokat napjában ezerszer elmondó ember helyére is be lehet ültetni egy robotot. A Chery kórházakkal egyeztetve dolgozta ki az erre alkalmas robotot. De hát erre a célra egy sima érintőképernyős terminál is megfelelne, gondolhatnánk, pedig nem.

A kórházak tapasztalatai azt mutatják, ez kevés: az élőbeszédes kommunikáció, sőt: akár egy pár használható kéz is kell ahhoz, hogy ezt a feladatot gépesíteni lehessen. (Meg egy beépített bankterminál, a számlák kiegyenlítéséhez.)

De akkor már tudjon mozogni is ez a robot, mondták a kórházak, és akkor még pár dologra tudják majd használni. Akár körbejárhat éjjelente ellenőrizni, minden rendben van-e, vagy kivihet az ágyakhoz olyan dolgokat, amit nem feltétlenül kell egy élő orvosnak vagy nővérnek átadnia. Ez a robot is kerekes platformon gurul, mozgását LIDAR is segíti.

Robotasszony, aki dobol, fest és autókat ad el

A célirányos fejlesztés működőképességét indirekt módon igazolni látszik, hogy az AIMOGA több-kevésbé tényleg univerzális robotja egyelőre nem sok piaci sikert aratott. A hosszú, szőke hajú, nagyfenekű robotlányt egyelőre a Chery értékesítési hálózatában terítik majd. Hamarosan magyarországi szalonokban is lehet találkozni vele, és kikérdezni arról, hány lóerős, mennyivel megy, mennyibe kerül a kiszemelt modell, és hogy hány százalékos THM van rá. Ez a robot már képes a két lábon való közlekedésre is, de ettől még nem lesz emberszerű. Járása, szájmozgása, hangja is gépies, nagyon nem emberi.

A wuhui bemutatókon kapott még pár feladatot ez a robotlány, de egyiket se teljesítette túl meggyőzően. Néhány példány a kezükhöz szigszalagozott dobverőkkel dobolt, egy másik szintén fixen a kezéhez rögzített ecsettel lefestette annak a nevét, aki megkérte erre (de közben csúnyán összekente népviseleti ruháját), egy harmadik pedig a kezelője fejére illesztett EEG-sapkából nyert “gondolatirányítás” szerint mászkált ide-oda egy körbekordonozott területen. Szép, érdekes, de otthonra – még – nem kéne.

Mindazonáltal pont ebből a robotból láttunk egy igazi példányt Kínában a Chery-birodalmon kívül. A wuhui pályaudvaron, a gyorsvasút-terminálon már dolgozott egy ilyen villany-vasutas: az infopultban várta az utasok kérdéseit:

Robotkutya

A Chery négylábú robotja nem olyan profi, kutató-mentésre, vagy épp ellenkezőleg, fegyveres katonai bevetésre is alkalmas masina, mint mondjuk ez a (szintén kínai) rém. Inkább csak játék, ami egyelőre nem nagyon tud mást, mint odamenni, ha hívják, leülni, pitizni, meg ügyetlenül átbukdácsolni egy lépcsős platformon. Mindazonáltal a háztartásban megjelenő robotok kora jó eséllyel inkább ilyen olcsóbb, egyszerűbb, szinte csak divatból vagy a vicc kedvéért vett jópofaságokkal indul majd be, hogy azután kiteljesedjen a disztopikus sci-fik robotférjeiben és -feleségeiben.

Miért akar egy autógyártó robotokat készíteni?

Miután az AIMOGA vezérigazgatója bemutatta prezentációját a wuhui konferencián, igazából azt nem értem, miért nem fejleszt minden autógyártó robotot. Az autonóm helyváltoztatás képessége, a pontos térérzékelés, az intuitív ember-gép interfészek, a beszédértés és hangvezérlés, a finom mechatronika, a gépi intelligencia egyformán fontos fejlesztési terület a humanoid robotok és az önvezetést célzó modern autók esetében is. Így hát meglehetősen logikus dolog duplán kihasználni az ezekkel kapcsolatos K+F kapacitásokat.

Egy humanoid robot termékként is hasonló dolog, mint egy autó. Drága, high-tech tartós fogyasztási cikk (vagy munkaeszköz), melynek értékesítése, finanszírozása, az eladás utáni szolgáltatások biztosítása hasonló felkészültséget igényel. Egy robotrendőr gyártása, eladása, szervizelése lényegében ugyanaz, mint egy rendőrautóé, egy kórházi eligazító roboté mint egy mentőautóé. És ha majd egyszer eljutunk a háztartásban (és akár a hálószobában) ügyesen ügyködő házi robotok koráig, hát azok készítése, eladása, javítása se fog különbözni mindattól, amit az autóipar nyújt a magánvásárlók számára, a Ford T-modell óta.