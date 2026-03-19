Gyorsabbá és gazdaságosabbá teheti a gyártást az a 350 humanoid robot, amelyeket a Renault 2027-től készül üzembe állítani autógyáraiban.

A Calvin-40 névre hallgató robotokat egy Wandercraft nevű, francia start-up vállalkozás fejlesztette ki. A negyven utalhat a robot 40 kilogrammos teherbírására, vagy a fejlesztés időigényére: a 12 évnyi tapasztalattal bíró vállalat állítólag ennyi nap alatt készült el a munkával. Ez nyilván úgy értendő, hogy meglévő robotikai platformjukat ennyi idő alatt adaptálták a Renault specifikus elvárásaihoz.

Az együttműködés várhatóan nem egyszeri alkalom lesz: a Renault 2025 nyarán 65 millió eurós befektetéssel kisebbségi tulajdonrészre tett szert a Wandercraft vállalatban.

Az autógyártó sokat vár a fejlesztéstől: számításaik szerint 30%-kal csökkenthető a gyártás időigénye, márpedig a gyors gyártás a költségeket is csökkenti.

Nem a robotok alkalmazása az egyetlen fejlesztés, amivel tökéletesítené gyártófolyamatait a cégcsoport. Egy-egy autót átlagosan 30 százalékkal kevesebb alkatrészből szerelnének össze, ami a robotokkal együtt 50 százalékkal csökkentené az állásidőt, és 25 százalékkal az energiafelhasználás mértékét – összességében világszinten 20 százalékkal válna olcsóbbá a termelés a Renault üzemeiben.

Calvin-40 „szemei” – azaz optikai érzékelői – deréktájon találhatók, a robotnak nincs „feje”, üzemi státuszát LED-ek jelzik a külvilág számára.

Noha a humanoid robot látványos és jól kommunikálható „munkaerő”, a Renault gyártásért és minőségért felelős vezetője, Thierry Charvet szerint teljesen mellékes , hogy kétlábú, kétkezű robotokat állítanak üzembe: „Őszintén, hidegen hagynak az emberszabású robotok. Ami fontos, az a hatékony és csekély költségű automatizálás lehetősége.” – nyilatkozta a szakember az Automotive News Europe szerkesztőinek. A robot elsősorban a repetitív, fárasztó feladatokat veszi majd át az emberektől, szűk helyen fog nagy terheket pakolni, erre pedig a humanoid formátum alkalmasabb, mint egy kerekeken gördülő, potenciálisan nagyobb alapterületet igénylő szerkezet.

A jövőben ugyanakkor bonyolultabb feladatokat is rábízhatnak a Renault robotjaira, amelyek a mesterséges intelligencia és az alkalmazkodó vezérlő szoftver jóvoltából képesek tanulni – viszonylag egyszerűen felkészíthetők például arra, hogy ömlesztett alkatrészeket szétválogassanak.

A 2012-ben alapított Wandercraft robotok mellett külső segédvázakat: egzoszkeletonokat is fejleszt, amelyek a mozgáskorlátozott emberek életminőségének javítása mellett az ipari tevékenységekben (pl. autógyártásban) dolgozók munkavégzését is segíthetik: növelhetik az emberek teherbírását, és csökkenthetik a sérülésveszélyt.

Nem csak Franciaországban: Kecskeméten is vannak már autógyártó robotok: