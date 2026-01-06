A robotika régóta közel áll a Hyundai szívéhez: az autógyártó 2021 nyarán többségi részesedést szerzett a Boston Dynamics vállalatban, amely akkor a téma legnagyobb szakértőjének számított, és az együttműködés csak erősítette a cégek pozícióját.

5 fotó

A Spot névre hallgató őrző-felderítő robotkutya és Stretch, a raktáros-robot már évek óta élesben teljesít. A különböző feladatkörökre szakosodott robotok mellé azonban hamarosan (várhatóan már 2028-ban) felsorakozik Atlas, a Boston Dynamics univerzálisan bevethető, emberszabású alkotása. Különböző prototípusainak mutatványairól rengeteg videó kering az interneten, most viszont elérkezett a sorozatgyártás ideje, és a szériaérett Atlas képességei túlzás nélkül lenyűgözőek.

Atlas mesterséges intelligencia segítségével, gyorsan és pontosan tanul – a legtöbb feladatot egyetlen nap alatt képes elsajátítani, majd azokat onnantól fogva felügyelet nélkül végzi. Ebben segítségére van, hogy testrészei (végtagjai, feje és törzse) összesen 56 csukló mentén forgathatók el, kezei pedig működésük és érzékelésük tekintetében az emberi kéz egészen pontos másának tekinthetők. Mindennek köszönhetően képes kicserélni saját akkumulátorát, így gyakorlatilag szünet nélkül dolgozhat. Akár 50 kilót is megemelhet, mínusz 20°C és plusz 40°C közötti hőmérséklet-tartományban képes teljes értékű munkát végezni, és ha eközben összepiszkolja magát, egyszerűen slaggal lemosható.

Noha Atlas nyilvánvalóan változatos szerepkörökben lesz bevethető, a Hyundai egyelőre csak arról beszélt, hogy saját üzemeiben fogja egyszerű feladatokra alkalmazni a robotot. Hosszú távon azonban a robotok nem egyszerű ipari segítők lesznek: a Hyundai már szoftver alapú gyártóüzemekben gondolkodik, ahol informatikai alapon születnek a döntések, és a robotok a gyárat vezérlő programba szervesen beágyazódva végzik munkájukat – a gyár ilyenformán gyakorlatilag egy személyben hozza meg a döntéseket és hajtja végre azokat. Ijesztő.

A Hyundai egyébként iskolát is fejleszt a robotok tanítására: a 2028-tól üzemelő Robot Metagyár Alkalmazási Központban fogják átadni a robotoknak azt az alapvető tudást, amely alapján később gyorsan és hatékonyan sajátíthatja el a feladat-specifikus mozdulatsorokat.

Ma még alig több izgalmas egzotikumnál, de 2050-re gigantikus üzletággá nőheti ki magát a robotika: a Morgan Stanley Research intézet elemzői 2050-re 5 billió dollár összértékű iparágat és világszerte akár 1 milliárd üzemelő robotot jósolnak.

A Hyundai egyelőre nem közölte, mennyiért tervezi forgalomba hozni Atlast, de a Morgan Stanley becslései szerint 150 ezer dollár (50 millió Ft) körül alakulhat majd a robot darabára.