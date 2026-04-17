Az USA-Izrael és Irán közötti háború okozta olajválság Ausztriában is gondot okoz: márciusban árplafont vezettek be, és már a kőolajtartalékokat is megnyitották. A jelenlegi üzemanyagár-vita kapcsán a politikában és a közvéleményben egyre gyakrabban emlegetik az autópályákon és gyorsforgalmi utakon érvényes általános sebességkorlátozás 130-ról 100 km/h-ra történő csökkentését.

A kezdeményezés a helyi környezetvédelmi hivatal adataira hivatkozik, miszerint, ha 130 km/óra helyett csak 100 km/órával közlekednének a járművek, az 23%-kal csökkentené a fogyasztást. Az Osztrák Autóklub április elején nagyító alá vette a témát, hogy kiderítse, mennyiben igaz az állítás.

Bár tesztjeik alapján sík talajon, száraz körülmények közt és egyenletes tempónál mérve ők 25%-os javulást tudtak elérni, ez csak egyetlen autó útjára vonatkozik, ezért meg akarták vizsgálni a teljes osztrák flottát, a teljes közlekedést. A kutatás során figyelembe vették az utak sebességkorlátozásait, a forgalmat és annak összetételét, valamint azt is, hogy a résztvevők hol tankolnak, majd ezek alapján kiszámolták, mennyi üzemanyagot takaríthatnak meg országosan a sebesség csökkentésével.

Nem vették számításba a teherautókat, mivel azok legfeljebb 80 km/órával közlekednek, ráadásul a külföldi kamionosok az árak miatt más országban tankolnak, ha tehetik. Fontos kitétel, hogy a személyautók által megtett éves távolság csupán egyharmada történik autópályán, a forgalomnak ráadásul több mint a fele olyan szakaszokon, ahol már most is csak 100 km/órás korlátozás van, így ott semmilyen változás nem történne. Így a korlátozás a pályákon megtett út csupán 17%-át érintené. Ezen túl arra is kitér az autóklub elemzése, hogy forgalomban előzgetve, a 130-as szakaszokon a valós átlagsebesség inkább 115-120 kilométeróra körül mozog, így ezeken a szakaszokon a valós csökkenés csak 20 kilométeróra lenne, 30 helyett.

A kutatás szerint ezek miatt a sebesség csökkentése legfeljebb 3%-kal csökkentené az országos fogyasztást, így az autóklub a törvényhozás helyett inkább a sofőrökre bízná, hogy vezessenek takarékosabban, valamint kiemeli, a közbeszédben eddig senki sem világított rá arra, hogy a változtatás ilyen keveset számít.

A Környezetvédelmi Hivatal kutatásai alapján a sebesség csökkentése 642 ezer tonnával csökkentené a szén-dioxid-kibocsátást, amiből az Autóklub kiszámolta, hogy az országos üzemanyag-fogyasztás négy százalékával érhet fel, azaz a hivatal és az autóklub adatai egyeznek, csak a hivatal nem tért ki erre a faktorra.

Mindenesetre a több százezer tonnás javulás kecsegtető lehet, ugyanakkor, mint az eddigiekből kiderült, a közlekedés nagy része nem a 130 km/órás utakon történik, az Autóklub pedig arra is kitér, hogy rohamosan terjednek az elektromos autók, amik tovább javítják a helyzetet.

A cikk szerzője: Takács Hunor